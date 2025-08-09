Bộ Nội vụ dự kiến 28 vị trí việc làm với lãnh đạo, công chức cấp xã

Bước tiến của vị trí việc làm

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ chiều 9/8, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam nêu định hướng vị trí việc làm của công chức cấp xã.

Ông Nam nhấn mạnh, đây là dự kiến vị trí việc làm tạm thời. Căn cứ theo Luật Cán bộ, công chức 2025, vị trí việc làm này đã có bước tiến xa so với những yêu cầu về xác định vị trí việc làm trước đây.

"Theo đó, vị trí việc làm là trung tâm của cải cách liên quan đến công chức như đổi mới từ khâu tuyển dụng, quản lý sử dụng, đánh giá đến trả lương theo vị trí việc làm", Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế nhấn mạnh.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam (Ảnh: Nguyễn Hiền).

Từ Nghị định 62 của Chính phủ và 15 thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành về vị trí việc làm, ông Nam đánh giá đây là cơ sơ pháp lý thay đổi cách tiếp cận về vị trí việc làm trước đây.

Lần này, vị trí việc làm được xây dựng thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thiết kế có mức độ khái quát cao nhất và bám sát theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

"Chúng tôi sẽ thiết kế vị trí việc làm, bản mô tả, khung năng lực phù hợp với yêu cầu, tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ vị trí việc làm.

Cụ thể, vị trí thực hiện nhiệm vụ yêu cầu phức tạp, gắn với sản phẩm tham mưu tầm chiến lược mới được xác định có ngạch cao cấp. Còn vị trí đảm nhiệm nhiệm vụ tham mưu được xác định mục tiêu hướng dẫn thi hành quy định pháp luật tương ứng ngạch chuyên viên chính, còn ở cấp tổ chức triển khai là chuyên viên", ông Nam nêu định hướng.

Theo Vụ trưởng Vũ Hải Nam, Luật Cán bộ, công chức quy định 3 nhóm vị trí việc làm, gồm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Dự kiến 20 vị trí việc làm với công chức cấp xã

Từ những căn cứ trên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế đề nghị trước mắt dự kiến 8 vị trí việc làm với công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp xã.

Dự kiến 20 vị trí việc làm công chức cấp xã (Ảnh minh họa: Lê Hoa).

Còn với công chức chuyên môn cấp xã, số dự kiến là 20 vị trí việc làm. Trong đó, Văn phòng HĐND và UBND có 3 vị trí (tương ứng các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại).

Dự kiến 7 vị trí việc làm ở Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc). Những vị trí này tương ứng các lĩnh vực: Tài chính, kế hoạch, xây dựng, giao thông, công thương, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Còn phòng Văn hóa - Xã hội sẽ có 8 vị trí, tương ứng các lĩnh vực: Nội vụ; dân tộc, lao động, giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học, thông tin; y tế.

Trung tâm Phục vụ hành chính công có 1 vị trí, tương ứng lĩnh vực phục vụ hành chính công. Ban Chỉ huy quân sự xã cũng có 1 vị trí là Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm theo ngành, lĩnh vực tại cấp xã, UBND xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức chuyên ngành theo từng lĩnh vực cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, UBND xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.