Những nhóm bệnh được chuyển thẳng đến bệnh viện cấp chuyên sâu ở TPHCM mới

Người bệnh chuyển tuyến đúng quy định mới được hưởng 100% bảo hiểm y tế theo mức hưởng quy định (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản gửi đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phòng Văn hóa – Xã hội 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố mới để hướng dẫn chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện danh sách 35 bệnh lý, nhóm bệnh lý được chuyển thẳng người bệnh từ cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu đến cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trên địa bàn TPHCM. Tức là quy định này không phân biệt khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu theo địa giới hành chính cũ.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở y tế căn cứ danh sách bệnh lý, nhóm bệnh lý này để thực hiện chuyển người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng trình tự quy định tại Điều 9 Thông tư số 01/2025/TT-BYT.

Cụ thể danh sách 35 bệnh lý, nhóm bệnh lý được chuyển thẳng người bệnh từ cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu đến cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu như sau: