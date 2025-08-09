Cục CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số

Chiều 9/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đang xác minh, tìm chủ ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30F-443.xx, do có hành vi dán chiếc nơ to che khuất một phần biển kiểm soát khi di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Hình ảnh chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes dán nơ hồng làm che khuất một phần biển số (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh ban đầu, C08 xác định chủ phương tiện nêu trên là chị N.T.H. (trú tại xã Mê Linh, Hà Nội). Cảnh sát đã yêu cầu chủ phương tiện tới trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7 làm việc.

Theo C08, tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.