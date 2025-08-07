Gần 100 cán bộ, công an, thanh niên vượt núi giúp dân cứu cây “quốc bảo”

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ), với gần 26.500 gốc sâm Ngọc Linh của 189 hộ dân bị hư hỏng, ngã đổ, ước tính tổng thiệt hại lên gần 12 tỷ đồng.

Ngoài thiệt hại về sâm Ngọc Linh, cơn bão còn làm tốc mái 53 ngôi nhà, ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, đường sá, cây cà phê và lúa nước, gây tổng thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng.

Cán bộ, công an, dân quân của xã Măng Ri vượt núi lên giúp người dân khôi phục vườn sâm Ngọc Linh sau bão (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Quang, xã đã khẩn trương thống kê thiệt hại và báo cáo lên tỉnh để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

"Tinh thần của xã là giúp dân trong khả năng có thể, cán bộ từ xã đến thôn đều hành động, không đứng ngoài cuộc", ông Quang nhấn mạnh.

Một tổ công tác gần 100 người, bao gồm lãnh đạo UBND xã, công an xã, quân sự xã, lực lượng đội xung kích và thanh niên, đã được thành lập. Nhiệm vụ của tổ là giúp người dân cải tạo, khôi phục khu vực trồng sâm Ngọc Linh bị hư hỏng, khắc phục các đoạn đường lên vườn sâm, hỗ trợ di dời nhà dân trong vùng sạt lở và sửa chữa nhà bị tốc mái.

Nhiều diện tích sâm Ngọc Linh bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão (Ảnh: Chí Anh).

Ngày 6/8, các tổ công tác đã chia nhau, vượt núi đến các khu vực trồng sâm của người dân tại thôn Tu Thó và thôn Đăk Dơn để triển khai công việc.

Tại thôn Đăk Dơn, nơi tập trung nhiều diện tích sâm Ngọc Linh nhất của xã Măng Ri, các tổ công tác đã tích cực phát quang cỏ dại, dựng lại cây sâm bị nghiêng, thu gom cành gãy.

Một nhóm khác tập trung thu gom bạt bị gió cuốn, dùng cuốc xẻng xới đất ướt để làm luống mới, cải tạo vườn. Số còn lại tìm kiếm những củ sâm bị vùi sâu dưới lớp bùn đất.

Hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm gần 26.500 gốc sâm Ngọc Linh của người dân Quảng Ngãi bị hư hỏng (Ảnh: Chí Anh).

Ông Quang bày tỏ sự lo lắng khi đa số các hộ dân bị thiệt hại có đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, họ đã vay vốn ngân hàng chính sách để tập trung trồng sâm Ngọc Linh với hy vọng thoát nghèo. Việc sâm bị thiệt hại nặng nề khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh lao đao.