Nam lao động ra nước ngoài làm việc, quỳ lạy ba mẹ ngày chia tay

Đoạn video clip ghi lại cảnh người thanh niên quỳ gối tạm biệt ba mẹ tại sân bay được lan truyền mạnh trên các hội nhóm lao động Việt ở nước ngoài những ngày qua. Ba mẹ của chàng trai cũng không nén được xúc động, lén lau nước mắt và ôm chầm lấy con trai.

Nam lao động quỳ lạy, tạm biệt ba mẹ khiến cư dân mạng xúc động (Ảnh cắt từ clip).

Chủ nhân đoạn clip, anh Nic (20 tuổi, quê tại tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, vì muốn phụ giúp ba mẹ, anh quyết định sang Nhật Bản làm thực tập sinh ngành kỹ thuật. Đây là lần đầu đi xa, sống xa nhà, chưa hẹn được ngày về nên cả chàng trai và ba mẹ anh đều không nén được sự xúc động trong khoảnh khắc chia tay ở sân bay.

Kể lại khoảnh khắc ba mẹ rưng rưng nước mắt, anh Nic bộc bạch bản thân không kiềm được cảm xúc. Lựa chọn một cách tự nhiên, anh quỳ xuống, lạy ba mẹ để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đấng sinh thành.

“Tôi là người dân tộc Khmer, chuyện con lạy ba mẹ để thể hiện lòng kính trọng là một phong tục bình thường”, nam lao động giải thích, sau những thắc mắc của cư dân mạng.

Vì là lần đầu đi ở nước ngoài nên anh không tránh khỏi những khó khăn về khác biệt môi trường, khí hậu, văn hóa, ngôn ngữ. Những ngày đầu, hằng đêm nam lao động đều đau đáu nỗi nhớ quê nhà.

Xem đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nói trên, anh Nic quyết định đăng tải lên mạng làm kỷ niệm, đồng thời lan tỏa tình yêu thương ba mẹ, nhung nhớ gia đình đến những lao động phải xa nhà giống mình. Anh không ngờ đoạn clip thu hút sự quan tâm của nhiều người, đạt hơn 1,8 triệu lượt xem.

Bên dưới đoạn clip, nhiều lao động Việt khác ở nước ngoài cũng bày tỏ sự đồng cảm. Không ít người chia sẻ, nhờ chính tình thương của gia đình, họ đã vượt qua được những khó khăn khi phải xa nhà, mưu sinh ở đất lạ quê người.

“Tôi sang Châu Âu làm việc đến nay gần 3 tháng. Hôm nào tôi cũng mở điện thoại, xem hình ảnh lưu lại từ camera lắp ở nhà và thấy ba ngồi thẫn thờ trước cửa lúc 3h. Ba mẹ lúc nào cũng quan tâm nhưng thường giấu biểu hiện, hiếm khi bày tỏ. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi luôn nhớ rằng ba mẹ luôn kỳ vọng vào mình, rồi lấy đó làm động lực cố gắng”, tài khoản Y.M.K. kể lại câu chuyện của bản thân.