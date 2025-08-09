Từ 25/9, dạy các môn học bằng ngoại ngữ theo quy định mới

Ưu tiên dạy bằng tiếng nước ngoài các môn toán và khoa học tự nhiên

Theo đó, các trường phổ thông đang thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được dạy một số môn hoặc một số nội dung của môn học bằng ngoại ngữ, ưu tiên các môn toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Tại các loại hình cơ sở giáo dục khác, quy định và chương trình và tài liệu để dạy và học bằng tiếng nước ngoài cũng khác.

Chương trình giáo dục thường xuyên được dạy và học một phần bằng tiếng nước ngoài. Giáo trình, tài liệu giảng dạy lựa chọn từ các nguồn sau: giáo trình, tài liệu do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc đã phê duyệt; tài liệu của các trường đại học, trường nghề; tài liệu của các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp.

Các trường phổ thông sẽ được dạy một số môn bằng ngoại ngữ từ 25/9 (Ảnh minh hoạ: Trịnh Nguyễn).

Các trường đại học và trường nghề được giảng dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài. Giáo trình, tài liệu sử dụng để dạy và học bằng tiếng nước ngoài do hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định.

Giáo viên dạy bằng tiếng nước ngoài phải có trình độ ngoại ngữ từ B2

Nghị định 222 quy định, giáo viên dạy cấp tiểu học, THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tức tương đương với B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

Riêng giáo viên dạy THPT được yêu cầu phải có năng lực tối thiểu bậc 5 - tương đương C1.

Bậc 5 cũng là ngưỡng năng lực tối thiểu đối với giáo viên dạy đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Với những giáo viên, giảng viên được đào tạo chính quy từ đại học trở lên ở nước ngoài hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Thu học phí phải có sự đồng thuận của người học

Điều 9 của Nghị định 222 quy định, các trường phổ thông công lập thu học phí dạy và học bằng tiếng nước ngoài theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học.

Việc thu, sử dụng và quản lý học phí này thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường tư được chủ động xây dựng mức thu học phí cho từng năm học và khóa học đối với các nội dung giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu đó. Đồng thời, phải có lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo.

Theo báo Chính phủ