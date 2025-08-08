Lương 20 triệu đồng/tháng thì hưởng trợ cấp thất nghiệp được bao nhiêu?

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Tùng sinh năm 1975, công tác tại bưu điện tỉnh từ tháng 2/1992 đến nay, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hiện nay là 20,4 triệu đồng/tháng.

Ông Tùng hỏi: “Nếu tôi xin nghỉ thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao nhiều tháng? Số tiền hưởng hằng tháng là bao nhiêu? Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?”.

Trả lời ông Tùng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Mức tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Ngoài ra, trong trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 6 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy, ông Tùng có thể căn cứ vào tiền lương đóng bảo hiểm thực tế của mình trong 6 tháng cuối trước khi nghỉ việc để tính ra mức hưởng trợ cấp hằng tháng.

Về thời gian hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết được quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm.

Theo đó, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, nếu ông Tùng bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày đầu tiên triển khai (1/1/2009) thì đến nay đã hơn 16 năm, tức là ông được hưởng ở mức tối đa (12 tháng trợ cấp).

Điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết được quy định tại Điều 16 nghị định số 28/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP).

Theo đó, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm 3 loại giấy tờ.

Thứ nhất là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai là bản chính, hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Thứ ba là sổ bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ như trên cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.