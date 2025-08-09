Madam Pang có hành động đặc biệt, chung tay trả nợ cho bóng đá Thái Lan

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thua kiện một tập đoàn truyền thông rất lớn ở xứ sở Chùa Vàng. Tòa án tại Thái Lan yêu cầu FAT phải bồi thường cho tập đoàn truyền thông nói trên số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng (đây là số nợ chưa bao gồm số tiền mà FAT vay FIFA để xây dựng cơ sở vật chất, liên quan đến chương trình phát triển bóng cộng đồng).

Madam Pang tự mình làm người mẫu, trong chiến dịch phát hành áo thun do FAT thiết kế và tung ra thị trường (Ảnh: FAT).

Vụ kiện này liên quan đến những hoạt động của FAT dưới thời cựu Chủ tịch Somyot Poompunmuang. Đến thời nữ tỷ phú Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) ngồi ghế Chủ tịch, bà phải thay mặt FAT đứng ra gánh vác số nợ kể trên.

Để trả nợ, Madam Pang ngoài việc bỏ tiền túi của mình, còn phát động một chiến dịch bán áo thun cho những người hâm mộ bóng đá Thái Lan, với mong muốn họ chung tay giúp bóng đá xứ sở Chùa Vàng vượt qua khó khăn.

Trong những ngày cuối tuần này, chiến dịch bán áo thun do FAT và Madam Pang phát động đã chính thức diễn ra. Ngoài các ngôi sao của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Weerathep Pomphan, chính Madam Pang cũng là người mẫu cho chiến dịch bán áo của mình.

"Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin cũng là một trong những người mẫu được FAT và Madam Pang mời (Ảnh: FAT).

Tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: “Những chiếc áo được bán ra nhằm mục đích chia sẻ sức mạnh niềm tin giữa những người yêu bóng đá Thái Lan. Việc làm này hướng đến việc giúp bóng đá Thái Lan vượt qua khủng hoảng, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn”.

Những chiếc áo thun do FAT phát hành có hai mức giá chính gồm 350 baht (khoảng 284.000 đồng) và 450 baht (365.000 đồng).

Ngoài vấn đề tài chính, khâu chuyên môn của các đội tuyển Thái Lan cũng có dấu hiệu chững lại. Bóng đá Thái Lan ít gây tiếng vang ở các giải quốc tế trong những năm gần đây.

Đặc biệt, ở các giải đấu quan trọng nhất của khu vực, gồm AFF Cup, SEA Games và giải U23 Đông Nam Á, các đội tuyển của xứ sở Chùa Vàng hiện không nắm giữ chiếc cúp nào. Ngôi vô địch AFF Cup và U23 Đông Nam Á hiện trong tay các đội tuyển Việt Nam, còn ngôi vô địch nội dung bóng đá nam SEA Games hiện trong tay U23 Indonesia.