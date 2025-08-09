King’s Cup xuống vị thế, bóng đá Thái Lan giảm giá vé cho khán giả

King’s Cup 2025 có sự tham dự của các đội Iraq, Fiji, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Thái Lan. Trong số các khách mời của giải đấu này, ngoại trừ Iraq, các đội Fiji và Hong Kong khá yếu.

Giá vé xem đội tuyển Thái Lan thi đấu tại King's Cup 2025 khá rẻ (Ảnh: FAT).

Điều này khiến cho sức hút của King’s Cup năm nay giảm đáng kể so với chính giải đấu này những năm trước. Trong quá khứ, có thời điểm giải đấu lâu đời tại Thái Lan từng thu hút các đội rất mạnh, như Hàn Quốc, Uzbekistan, Trinidad & Tobago, Slovakia…

Hàn Quốc, Trinidad & Tobago, Slovakia từng có vé dự World Cup, còn Uzbekistan vừa có vé dự World Cup 2026. Ngược lại, những đội gồm Iraq, Fiji và Hong Kong chưa từng được dự vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá thế giới.

Thế nên, vị thế của King’s Cup 2025 bị đánh giá là không được như xưa. Để thua hút khán giả, FAT quyết định bán vé xem giải đấu năm nay ở mức giá khá rẻ, với hai mức 200 baht (khoảng 162.000 đồng)/vé và 300 baht (khoảng 243.000 đồng)/vé.

Địa điểm tổ chức King’s Cup 2025 là sân vận động mang tên “Cánh Hoa Sen” ở tỉnh Kanchanaburi. Sức chứa của sân bóng này chỉ vào khoảng 12.000-14.000 người, thuộc nhóm các sân vận động có sức chứa trung bình ở Thái Lan.

King’s Cup 2025 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 4/9 đến 7/9. Đây là khoảng thời gian thuộc FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn cầu gom quân thi đấu quốc tế, theo lịch thống nhất do FIFA ấn định).

Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ đá trận bán kết với Fiji, còn Hong Kong sẽ gặp Iraq vào ngày 4/9. Sau đó, hai đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận chung kết ngày 7/9. Hai đội thua ở bán kết gặp nhau trong trận tranh hạng ba, cũng diễn ra ngày 7/9.