Tiền giấy cổ xưa, "sổ gạo" thời bao cấp xuất hiện tại triển lãm 80 năm

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Với mục đích khái quát lại quá trình hình thành, thành tựu nổi bật của ngành tài chính trong 80 năm qua, Bộ Tài chính trưng bày không gian “Kiến tạo Phát triển” (Ảnh: Quyết Thắng).

Tại khu trưng bày, Bộ Tài chính giới thiệu hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá khái quát lại quá trình hình thành, thành tựu nổi bật của ngành tài chính trong 80 năm xây dựng và phát triển (Ảnh: Quyết Thắng).

Nổi bật là các tờ tiền giấy Việt Nam mệnh giá 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng đến 500 đồng được phát hành trong giai đoạn trước và sau đổi mới. Những hiện vật này được Bộ Tài chính trưng bày tại triển lãm phản ánh dấu ấn lịch sử phát triển tài chính - tiền tệ gắn liền với nền kinh tế đất nước (Ảnh: Thanh Thương).

Bản kẽm khuôn mẫu sử dụng in tiền được Bộ Tài chính sử dụng để in tiền Tài chính (Giấy bạc Cụ Hồ) giai đoạn 1945-1951 (Ảnh: Thanh Thương).

Tín phiếu Liên khu V giai đoạn 1947-1950 do Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ phát hành và được in tại Xưởng in Tín phiếu Liên khu V (nay thuộc xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) và biên lai thu quỹ tham gia kháng chiến các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Thanh Thương).

Bộ sưu tập tiền kim loại đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm các mệnh giá 2 hào, 5 hào và 1 đồng bằng nhôm. Đây là những đồng xu được phát hành vào cuối năm 1945-1946 tại hầm nhà Bát Giác (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày nay), cùng với giấy bạc cùng thời kỳ góp phần hình thành hệ thống tiền tệ độc lập đầu tiên của Việt Nam.

Với mục đích tôn vinh những thành tựu và đóng góp của ngành Công Thương đối với đất nước tại triển lãm, Bộ Công Thương mang đến không gian trưng bày với chủ đề “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”. Để tái hiện được hành trình 80 năm của ngành, cơ quan này đã tổng hợp, chọn lọc các thông tin, hiện vật tiêu biểu nhất để trưng bày (Ảnh: Quyết Thắng).

Chiếc áo Xưởng May 10 may tặng Bác Hồ năm 1959, sau khi nhận thấy bộ quần áo kaki của Bác đã sờn, bạc màu trong một lần Bác Hồ về thăm Xưởng. Kèm theo đó là bức thư của toàn thể công nhân, quân nhân, nhân viên May 10 gửi Bác Hồ được Bộ Công Thương trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Thanh Thương).

Những vật dụng quen thuộc thời bao cấp như ấm chén, phích nước Rạng Đông, quạt con cóc... cùng các sản phẩm tiêu dùng phổ biến một thời cũng được Bộ Công Thương trưng bày. Nổi bật là hộp mứt Tết cùng các loại thuốc lá Sông Cầu, Nhị Thanh, Sa Pa, Đồng Đa… vốn gắn liền với ký ức tiêu dùng của nhiều thế hệ (Ảnh: Thanh Thương).

"Sổ lương thực” và “sổ cung ứng xăng dầu” là những vật dụng quen thuộc thời bao cấp. Sổ lương thực (còn gọi là sổ gạo) được cấp cho các hộ gia đình để mua gạo và nhu yếu phẩm. Còn sổ cung ứng xăng dầu được cấp theo định mức, chỉ những ai có sổ mới được mua nhiên liệu. Đến tháng 1/1987, hình thức phân phối này chấm dứt, xăng dầu được bán tự do trên thị trường. Đây là những chứng tích về cơ chế phân phối hàng hóa theo tem phiếu trong thời kỳ bao cấp (Ảnh: Thanh Thương).

Tại Triển lãm thành tựu đất nước, Bộ Xây dựng đã chủ trì giới thiệu, trưng bày thành tựu của ngành tại 2 phân khu gồm, phân khu có chủ đề “Kiến tạo phát triển” và phân khu chủ đề “Khát vọng bầu trời” (Ảnh: Quyết Thắng).

Tại khu trưng bày của Bộ Xây dựng, khách tham quan trải nghiệm tìm hiểu thông tin về dự án, mô hình nhà ở (Ảnh: Thanh Thương).

Phân khu triển lãm chủ đề “Khát vọng bầu trời” của Bộ Xây dựng có diện tích không gian trưng bày khoảng 10.000m2. Trong đó khu vực nhà giàn khoảng 5.000m2 giới thiệu, trưng bày những thành tựu của ngành hàng không dân dụng Việt Nam qua 80 năm. (Ảnh: Quyết Thắng).