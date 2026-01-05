Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, gửi tiền ngân hàng nào lãi nhất?

Lãi suất tiết kiệm vượt 8%/năm

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, trong tháng cuối cùng của năm ngoái, đã có 27 ngân hàng tăng lãi suất huy động.

Các đơn vị gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, ABBank, LPBank, BaoViet Bank, Agribank, Vietcombank, VietinBank, SeABank, TPBank, Viet A Bank.

Trong đó, NCB, Techcombank, OCB, MB, ACB, Saigonbank, Sacombank, PGBank, VietinBank, BVBank, VIB đã có hai lần điều chỉnh lãi suất. Riêng VPBank, OCB, và PGBank đã tăng lãi suất lần thứ 3 trong tháng.

Thị trường vừa bước vào giai đoạn nghỉ Tết dương lịch 4 ngày nên năm 2026 chưa có ngân hàng nào điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Theo thống kê biểu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng tại các ngân hàng, có 19 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, 18 ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 6 tháng; 26 ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.

Nhân viên kiểm tra tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Về lãi suất tiết kiệm cao nhất tại các kỳ hạn, đến ngày 31/12/2025, có 12 ngân hàng niêm yết mức lãi suất trần 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng. Các ngân hàng này cũng niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng, bao gồm: OCB, PGBank, VIB, BVBank, PVCombank, Sacombank, LPBank, VPBank, VCBNeo, MBV, Nam A Bank và TPBank.

Về lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 6 tháng, mức cao nhất lên tới 7,1%/năm, niêm yết tại PGBank.

Vikki Bank và Bac A Bank đứng thứ hai khi niêm yết lãi suất 6 tháng lên tới 6,5%/năm. Thậm chí, Bac A Bank còn niêm yết lãi suất lên tới 6,7%/năm cho tài khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng đang niêm yết lãi suất ngân hàng trên 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng còn có: OCB, BVBank, VPBank, VCBNeo, NCB, LPBank.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng được nhiều nhà băng niêm yết từ 6%/năm. Trong đó, lãi suất niêm yết cao nhất là 7,2%/năm do PGBank công bố.

Trên thực tế, nhiều ngân hàng còn áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Chẳng hạn, NCB cộng thêm tới 2%/năm đến hết tháng này, đưa lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này lên đến 8,3%/năm.

Thanh khoản ngân hàng chịu áp lực cuối năm

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến lãi suất tháng 11/2025, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND tại các ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp đối với các kỳ hạn ngắn, trong khi có xu hướng tăng dần ở nhóm kỳ hạn trung và dài.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng dao động 3,5-4,3%/năm; từ 6 tháng đến 12 tháng ở mức 4,6-5,6%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng khoảng 4,9-6,2%/năm và trên 24 tháng đạt 6,7-7,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với cả các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu phổ biến trong khoảng 6,6-8,9%/năm. Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên duy trì quanh mức 3,9%/năm, thấp hơn trần lãi suất cho vay ngắn hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (4%/năm).

Máy đếm tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Đáng chú ý, theo số liệu cập nhật đến ngày 24/12/2025, tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống chỉ đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng tín dụng 17,87%. Khoảng cách giữa huy động và cho vay được đánh giá là nguyên nhân chính gây áp lực lên thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), thừa nhận lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm tăng cao, phản ánh áp lực bảo đảm an toàn thanh khoản. Ngoài ra, vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh do yếu tố mùa vụ, tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với các giải pháp đang được triển khai quyết liệt, tình hình thanh khoản sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới, qua đó tiếp tục duy trì ổn định thị trường tiền tệ và môi trường kinh tế vĩ mô", ông Quang nói tại hội nghị tổng kết ngành ngân hàng diễn ra cuối tháng trước.