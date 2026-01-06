Thủ tướng: Vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn

Chiều 6/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành tài chính năm 2025, triển khai kế hoạch, phương hướng năm 2026, do Bộ Tài chính tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm; kiểm soát tốt bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong bối cảnh thế giới nhìn chung lạm phát tăng cao và tăng trưởng chậm lại.

Khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp rất quan trọng của ngành tài chính, Thủ tướng khái quát những kết quả mà ngành bằng 8 cụm từ với 32 từ: "Tham mưu chính xác - Bộ máy tinh gọn - Thể chế hoàn thiện - Thu chi có dư - Doanh nghiệp đổi mới - Vĩ mô ổn định - Nhân dân hạnh phúc - Đất nước phát triển".

Thủ tướng chỉ đạo hội nghị (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nhấn mạnh, với truyền thống 80 năm, ngành tài chính đã khẳng định xứng đáng là người "gác kho" trung thành, là "bộ não" tinh nhuệ và là "nguồn lực phát triển", cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của ngành tài chính liên quan giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng cho các dự án; phát triển doanh nghiệp; phối hợp chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư trong sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Sau khi phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm về củng cố, phát huy đoàn kết, thống nhất; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách phù hợp, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hoà với chính sách tiền tệ và các chính sách khác…

Nêu rõ năm 2026 phải đột phá, bứt phá, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu phương châm 24 từ với ngành tài chính: "Khát vọng hùng cường - Thể chế tiên phong - Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu - Thu chi đột phá - Tài chính bền vững".

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược; "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Theo người đứng đầu Chính phủ, Bộ Tài chính tập trung nguồn lực cho một số dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, 3 tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, dự án điện hạt nhân; các dự án hạ tầng để khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ…

Thủ tướng cũng lưu ý trước ngày 15/1, Bộ Tài chính phải cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo quy định.

Đánh giá mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và những năm tới như "ngọn núi cao phải chinh phục", Thủ tướng cho rằng phải có khát vọng và biến khát vọng thành hiện thực; muốn đạt được thì phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ hiệu quả.

"Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có sản phẩm, hiệu quả cụ thể", Thủ tướng nhấn mạnh.