Venezuela đang nắm giữ bao nhiêu bitcoin?

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp dữ liệu độc lập CoinGecko, Venezuela đang nắm giữ 240 bitcoin (BTC) từ cuối năm 2022 đến nay. Được biết, lượng bitcoin này được mua vào với giá 20.000 USD/đơn vị. So với giá hiện tại trên 90.000 USD/đơn vị, khối lượng tiền số này hiện trị giá khoảng 22,2 triệu USD, tăng hơn 450% sau 3 năm.

Đáng nói, không ít nguồn tin cho rằng con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Thông tin từ trang Decrypt chuyên theo dõi dữ liệu blockchain trước đó đã ghi nhận Venezuela tích lũy tiền số nói chung và bitcoin nói riêng thông qua các giao dịch liên quan đến hàng hóa.

Còn theo Whale Hunting - chuyên trang điều tra do nhóm phóng viên lâu năm của The Wall Street Journal thành lập, từ năm 2018, Venezuela đã chuyển đổi vàng thành Bitcoin thông qua các sàn giao dịch trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các bitcoin này được “âm thầm” lưu trữ trong các ví lạnh, ví tiền số không kết nối Internet.

Dữ liệu từ Binance thể hiện các giao dịch dầu mỏ của quốc gia này được phép thanh toán bằng tiền số (stablecoin - đồng tiền số có giá trị ổn định). Do đó, lượng lưu trữ bitcoin này thực tế rất lớn.

Nhiều nguồn tin trong giới tiền số cho thấy Venezuela đang sở hữu tới 600.000 bitcoin, chiếm 3% toàn cầu (Ảnh: IT).

Ở diễn biến khác, từ năm 2018, giới quan sát toàn cầu còn phát hiện khoảng 2 tỷ USD đã được sử dụng để mua gần 400.000 BTC với giá trung bình là 5.000 USD.

Một số thống kê cho rằng quốc gia này đang nắm giữ khoảng 600.000 BTC, trị giá 56-67 tỷ USD. Như vậy, Venezuela có thể đang nắm trong tay khoảng 3% tổng lượng bitcoin đang được lưu hành trên thế giới. Con số này tương đương với lượng nắm giữ của Strategy - doanh nghiệp sở hữu bitcoin nhiều nhất thế giới. Tính đến đầu năm nay, công ty này báo cáo đang dự trữ khoảng 673.783 BTC.

Trên thị trường, sau thông tin Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, BTC đã tăng 3 phiên liên tiếp. Giá bitcoin đang giao dịch quanh vùng 94.000 USD, tăng hơn 7% so với giá đóng cửa cuối năm 2025.