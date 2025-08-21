Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Biểu tượng cho khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Hành trình thần tốc kiến tạo công trình mới cho Thủ đô

Là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới, VEC được hoàn thành chỉ sau chưa đầy 10 tháng - một kỷ lục đối với các tổ hợp triển lãm quy mô lớn.

VEC nằm trong số 250 dự án, công trình đồng loạt khánh thành và khởi công trong ngày 19/8 (Ảnh: Vingroup).

Trái tim của tổ hợp VEC là Nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn diện tích khoảng 130.000 m2, vòm mái cao 56m, sử dụng tới 24.000 tấn thép. Bên cạnh đó, VEC còn sở hữu 4 khu triển lãm ngoài trời tổng diện tích 200.000 m2, Trung tâm triển lãm thường xuyên, Trung tâm hội nghị cao cấp VinPalace sức chứa 5.000 người - lớn nhất Việt Nam, cùng các khu phụ trợ, bãi đỗ xe rộng 18 ha…

Lần đầu tiên Việt Nam có một công trình đủ không gian để tổ chức cùng lúc nhiều đại triển lãm, siêu nhạc hội, sự kiện tầm cỡ quốc tế… với lượng khách lên tới cả trăm nghìn người.

Theo dõi cả quá trình về đích của VEC, nhiều chuyên gia đánh giá cao năng lực triển khai chuyên nghiệp và khả năng quản trị dự án hiệu quả của doanh nghiệp Việt.

“Tôi rất kinh ngạc. Với quy mô như thế, hoàn thành trong 10 tháng là điều chưa từng có tại Việt Nam - nhất là trong bối cảnh những năm qua doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhưng Vingroup không chỉ làm được, mà còn làm vượt kỳ vọng”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.

Chung quan điểm, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đánh giá, công trình vừa có tầm thời đại, có thể kết nối thế giới mà vẫn mang đậm dấu ấn lịch sử đất nước, văn hóa dân tộc.

“Chỉ có tinh thần quyết liệt và sự sáng tạo của doanh nghiệp thì công trình mới cán đích sớm hơn so với mục tiêu mà vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn khắt khe”, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh.

Cú hích đưa kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới

Ngay khi vừa hoàn thành, VEC đã chứng minh tác động kinh tế, xã hội của một công trình tầm vóc quốc tế, là cột mốc kích hoạt nền kinh tế Expo tại Việt Nam.

Phép thử thành công đầu tiên là 2 đại nhạc hội V-Concert và V-Fest (ngày 9 và 10/8) với hơn 50.000 khán giả. Tới đây, loạt sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh cũng đã chọn VEC là địa điểm tổ chức, gồm đại nhạc hội quốc tế 8Wonder 2025 - Moments of Wonder (23/8), giải chạy “Việt Nam tôi đó” (24/8).

Ngay sau khi về đích, VEC đã trở thành thủ phủ mới của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam (Ảnh: BTC).

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” kéo dài 9 ngày từ 28/8 đến 5/9, hứa hẹn trở thành ngày hội non sông quy tụ hàng triệu người dân cả nước và bạn bè quốc tế tới tham quan, thưởng lãm. Hàng trăm gian hàng từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp sẽ tái hiện toàn diện bức tranh thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam 8 thập kỷ qua.

“Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện thương hiệu quốc gia về tổ chức các sự kiện mang tầm vóc quốc tế, thu hút bạn bè 5 châu”, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, kỳ vọng.

Thực tế, các quốc gia có trung tâm triển lãm hàng đầu thế giới đều hưởng lợi lớn từ nền kinh tế Expo. Shanghai Expo 2010 (Trung Quốc) thu hút tới 73 triệu khách/6 tháng, mang về doanh thu 1-2 triệu USD/tháng; Dubai Expo 2020 (UAE) đón 24 triệu khách/6 tháng, doanh thu 2-3 triệu USD/tháng; Expo Milan 2015 (Hà Lan) thu hút 22,5 triệu khách/6 tháng, doanh thu 81,5 triệu USD/tháng…

VEC hội tụ mọi lợi thế để viết tiếp các kỳ tích về lượng khách và doanh thu tại Vinhomes Global Gate. Trước tiên là vị trí đắc địa, nằm trên trục đại lộ Trường Sa, cửa ngõ chiến lược kết nối sân bay Nội Bài - sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) - cầu Tứ Liên. Nhờ đó, VEC sẽ đón trọn dòng khách, dự kiến lên tới 60 triệu lượt người/năm. Đó là chưa kể hơn 40.000 cư dân của Vinhomes Global Gate.

VEC là một trong những công trình nổi bật của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình (Ảnh: Vingroup).

TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đánh giá VEC sẽ là hạt nhân nòng cốt đưa khu vực cửa ngõ Đông Bắc trở thành CBD mới năng động, lõi giao thương sôi động bậc nhất Thủ đô tương lai. Khu vực này có thể hình thành một thị trường hỗn hợp. Khi đó, các doanh nghiệp hàng đầu, các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn cũng muốn đổ bộ về đây, hình thành một trung tâm giao thương bền vững.

“Vingroup đã khẳng định năng lực và tầm nhìn vượt trội khi kiến tạo nên một công trình mang dấu ấn thời đại, thể hiện cho khát vọng phát triển của Việt Nam trên bản đồ hội nhập toàn cầu. Không chỉ là công trình tầm cỡ quốc gia, VEC còn là cú hích chiến lược, góp phần tạo động lực đưa kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới”, vị chuyên gia nhấn mạnh.