Ai bán nhiều dầu thô nhất cho Việt Nam?

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 11/2025, Việt Nam nhập hơn 739.000 tấn dầu thô với trị giá hơn 391 triệu USD, giảm 38,7% về lượng và giảm 42,4% về trị giá so với tháng 10.

Lũy kế trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu gần 12,4 triệu tấn dầu thô, trị giá hơn 7 tỷ USD, tăng 0,9% về lượng nhưng giảm 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, Kuwait đang là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam. Trong 11 tháng 2025, nước ta nhập khẩu từ thị trường này hơn 9,9 triệu tấn dầu thô, chiếm gần 80% tổng lượng nhập, trị giá hơn 5,5 tỷ USD. Tuy nhiên, mức này giảm 7% về lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu bình quân khoảng 556 USD/tấn.

Nigeria là thị trường nhập khẩu dầu thô lớn thứ 2 của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 với hơn 799.000 tấn, trị giá hơn 458 triệu USD, tăng 14% về lượng nhưng giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu bình quân 573 USD/tấn.

Brunei là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 3 với hơn 86.000 tấn, trị giá gần 50 triệu USD, giảm 47% về lượng và giảm 52% về trị giá. Giá nhập khẩu bình quân khoảng 581 USD/tấn.

Thùng dầu thô của Tập đoàn Vermilion Energy ở Pháp (Ảnh: Reuters).

Hiện, Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng khai thác chỉ đạt một phần nhỏ so với công suất do vấn đề quản lý, thiếu đầu tư và các biện pháp trừng phạt, theo số liệu chính thức.

Theo Viện Năng lượng có trụ sở tại London (Anh), Venezuela nắm giữ khoảng 17% trữ lượng toàn cầu, tương đương 303 tỷ thùng, vượt qua Ả rập Xê út. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, phần lớn trữ lượng này là dầu nặng tại khu vực Orinoco ở miền trung Venezuela, khiến chi phí khai thác cao, nhưng về mặt kỹ thuật tương đối đơn giản.

Kuwait là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ. Theo Anadolu Agency dẫn số liệu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho thấy Kuwait có trữ lượng dầu thô khoảng 101,5 tỷ thùng, tương đương 9% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu.