15 ngân hàng mang "thế giới số" đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Ngày 28/8 tới đây, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của ngành ngân hàng với chủ đề “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai” sẽ ra mắt.

Theo Ngân hàng Nhà nước, gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành được thiết kế hiện đại, ấn tượng với những tư liệu, hiện vật và hình ảnh sống động, trình bày bằng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Khách tham quan sẽ được khám phá hành trình vẻ vang và khát vọng kiến tạo tương lai thịnh vượng của ngành ngân hàng, khám phá những câu chuyện về bộ tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại triển lãm (Ảnh: SBV).

Ngoài ra, khách tham quan sẽ được bước vào không gian trưng bày ấn tượng, hiện đại của 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Theo Ngân hàng Nhà nước, gian triển lãm thành tựu ngành ngân hàng được chia thành 5 phân khu chuyên đề.

Thứ nhất là chuyên đề Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành ngân hàng. Đây là không gian ghi dấu sự quan tâm đặc biệt với ngành ngân hàng Việt Nam.

Thứ 2 là chuyên đề Dấu ấn ngân hàng Việt Nam. Khu trưng bày này có thể xem như những lời kể sống động về ngân hàng Việt Nam không ngừng chuyển mình để phụng sự đất nước, giữ vững ổn định và kiến tạo thịnh vượng.

Thứ 3 là chuyên đề Ngân hàng Việt Nam - Niềm tin và tự hào. Đây là không gian diễn tả hành trình ngành ngân hàng hình thành, xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Gian trưng bày Triển lãm thành tựu ngành ngân hàng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Ảnh: SBV).

Thứ 4 là chuyên đề Đồng tiền Việt Nam. Trong 80 năm hành trình độc lập của dân tộc luôn có sự song hành của đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ. Đến với phân khu trưng bày này, khách tham quan có cơ hội ngược dòng thời gian để tìm hiểu lịch sử thú vị của 7 bộ tiền từ 1945 đến nay; khám phá các họa tiết, hoa văn, hình ảnh ấn tượng, độc đáo trên các bộ tiền.

Thứ 5 là chuyên đề Dịch vụ ngân hàng hiện đại, tương tác trải nghiệm. Tại khu vực này, 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu mang đến không gian trưng bày với những sản phẩm tài chính ưu việt, những giải pháp số tiên tiến và dịch vụ cá nhân hóa.

Gian triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng sẽ mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9.