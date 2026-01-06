VN-Index vượt 1.800 điểm, nhiều cổ phiếu tăng trần

Thị trường chứng khoán ngày 6/1 đã sớm vượt 1.800 điểm ngay những phút giao dịch đầu phiên chiều. Đà thăng hoa đưa VN-Index chốt phiên đạt 1.816,27 điểm, tăng hơn 27,87 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự bùng nổ, sàn HoSE đạt 27.445 tỷ đồng.

VN-Index tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm này tiến sát vùng 2.056 điểm.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở rổ VN30, 4 cổ phiếu đồng loạt tăng trần gồm GVR, GAS, VHM và VRE. Trong đó, 3 mã GRV, GAS và VHM dư mua giá trần hàng triệu đơn vị. Cổ phiếu GAS và VHM đều đã tăng trần 2 phiên liên tiếp. Riêng VHM đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của chỉ số, góp 6,48 điểm cho VN-Index.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục có nhiều diễn biến khả quan, trong bối cảnh tình hình thế giới bất ổn. Ngoài GAS tăng trần, một số mã khác tăng mạnh phiên hôm nay, như PLX tăng 6,75%, PVC tăng 6,03%, BSR tăng 3,38%, OIL tăng 2,68%...

Trong phiên thị trường hưng phấn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 404 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như VIC, VHM, DXS, TCB, FPT. Ngược lại, MBB, VPB, GEX, VRE, VIX, LPB được mua ròng.

Ngay từ những phiên giao dịch đầu năm mới, thị trường chứng khoán đã chinh phục mốc 1.800 điểm, đặt ra nhiều kỳ vọng với nhà đầu tư. Năm nay, nhiều công ty chứng khoán đưa ra dự báo tích cực với diễn biến của chỉ số VN-Index.

Một số công ty chứng khoán đưa nhận định thị trường năm nay đạt 2.033-2.099 điểm. Yếu tố thúc đẩy là lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, khoảng 19% so với năm trước.

Một số công ty chứng khoán khác đưa ra dự báo loanh quanh mức 1.800 điểm. Phần lớn báo cáo đều đánh giá động lực vĩ mô vẫn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán năm nay. Câu chuyện nâng hạng là động lực mới, kỳ vọng thu hút nguồn vốn thụ động lớn, chưa kể đến lượng vốn lớn hơn đáng kể từ các quỹ chủ động.