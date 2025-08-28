Triển lãm gian hàng của 16 tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Tài chính

Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, Bộ Tài chính trưng bày gian triển lãm với chủ đề “80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Tại khu vực triển lãm lần này có 16 gian hàng của 16 tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính làm cơ quan đại diện chủ sở hữu, gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.

Ngoài ra là các Tổng Công ty gồm: Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Lương thực miền Bắc; Lương thực miền Nam; Cảng hàng không Việt Nam; Đường sắt Việt Nam; Hàng không Việt Nam; Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt.

Với chủ đề đầu tàu kinh tế, Bộ Tài chính cho biết các gian hàng thể hiện vai trò chiến lược và trọng yếu của các tập đoàn, tổng công ty trong việc dẫn dắt các ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đóng góp vào xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Ngoài ra, không gian trưng bày của Bộ Tài chính khái quát lại quá trình hình thành, thành tựu nổi bật của ngành tài chính trong 80 năm xây dựng và phát triển. Với hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, gian trưng bày triển lãm của Bộ Tài chính sẽ giới thiệu tới khách tham quan các hình ảnh, hoạt động của Bộ qua các thời kỳ.

Triển lãm tập trung trưng bày không gian “Kiến tạo Phát triển”, gồm 3 chủ đề chính.

Chủ đề thứ nhất là “Tự hào Tài chính Việt Nam”. Không gian trưng bày sẽ giới thiệu chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của ngành tài chính.

Chủ đề thứ 2 là “Trí tuệ - Bản lĩnh ”. Không gian trưng bày chủ đề này giới thiệu lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của ngành kế hoạch và đầu tư.

Chủ đề thứ 3 là “Tài chính Việt Nam: Kiến tạo và Phát triển”. Không gian trưng bày chủ đề sẽ giới thiệu những thành tựu và những đột phá quan trọng của ngành tài chính, đặc biệt là sau quá trình hợp nhất, để tạo nền tảng đưa ngành tài chính bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không gian triển lãm (Ảnh: Bộ Tài chính).

Thông qua các hình ảnh, tư liệu, khách tham quan sẽ được giới thiệu về những đột phá lớn của ngành tài chính tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: thu hút vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng nền tài chính số; hợp tác và hội nhập sâu rộng với kinh tế, tài chính quốc tế; trụ cột an sinh xã hội của Việt Nam.