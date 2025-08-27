10 doanh nghiệp hàng không hội tụ tại khu triển lãm “Khát vọng bầu trời”

Tại Triển lãm thành tựu Đất nước 80 năm, Bộ Xây dựng đã chủ trì giới thiệu, trưng bày thành tựu của ngành tại 2 phân khu gồm, phân khu có chủ đề “Kiến tạo phát triển” và phân khu chủ đề “Khát vọng bầu trời”.

Không gian triển lãm của ngành xây dựng tại phân khu "Kiến tạo phát triển" được tổ chức trên mặt bằng diện tích 480m2, giới thiệu những thành tựu của ngành gắn với sự nghiệp bảo vệ, kiến tạo, xây dựng, phát triển đất nước trong 80 năm trên các lĩnh vực như xây dựng dân dụng, công nghiệp, phát triển hạ tầng, giao thông…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng kiểm tra tiến độ tại triển lãm (Ảnh: MOC).

Tại phân khu này, thông qua mô hình, sa bàn, hình ảnh - thiết kế 3D, Bộ Xây dựng sẽ giới thiệu những công trình, sản phẩm mang tính ứng dụng và hàm lượng trình độ, khoa học công nghệ cao, sản phẩm, công trình xanh, năng lượng sạch…

Phân khu triển lãm của ngành xây dựng lấy biểu tượng cây cầu dây văng minh họa cho Cầu Rạch Miễu, Cầu Mỹ Thuận, Cầu Bãi Cháy, Cầu Nhật Tân… những cây cầu thế kỷ biểu trưng cho thành tựu đổi mới và hội nhập của ngành.

Bên cạnh đó, phân khu triển lãm chủ đề “Khát vọng bầu trời” của Bộ Xây dựng có diện tích không gian trưng bày khoảng 10.000m2. Trong đó khu vực nhà giàn khoảng 5.000m2 giới thiệu, trưng bày những thành tựu của ngành hàng không dân dụng Việt Nam qua 80 năm.

4 mô hình tàu bay tại không gian trưng bày của ngành Xây dựng (Ảnh: MOC).

Không gian triển lãm nhà giàn được thiết kế tổng thể theo hình tượng chim Lạc là một hình tượng nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam.

Trong không gian triển lãm nhà giàn với sự tham gia của 10 doanh nghiệp hàng không, được thể hiện như dây chuyền phục vụ tại 1 cảng hàng không, các doanh nghiệp trưng bày mô hình, trang thiết bị hiện đại của ngành hàng không, các mô hình mẫu vệ tinh…

Với không gian ngoài trời, Bộ Xây dựng sẽ sắp đặt 4 mô hình tàu bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành hàng không Việt Nam.