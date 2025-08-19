Thấy gì từ "cơn sốt" IPO của Chứng khoán VPBank, TCBS?

Chứng khoán VPBank chuẩn bị IPO

Bloomberg đưa tin Ngân hàng VPBank đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho công ty chứng khoán trực thuộc - Chứng khoán VPBank (VPBankS). Việc này có thể được triển khai trong quý IV, song nội dung chi tiết về quy mô và thời điểm vẫn trong quá trình thảo luận và có thể thay đổi tùy tình hình.

Còn theo Reuters, VPBank có thể tiến hành IPO 10% cổ phần VPBankS trong lần này. VPBankS có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng (570 triệu USD).

Trong sáng nay (19/8), cổ phiếu VPB của VPBank tăng trần từ sớm, lên 34.200 đồng/đơn vị. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, mã này đã tăng phi mã, từ vùng 18.600 đồng lên mức hiện tại, tức tăng khoảng 84%.

Chứng khoán VPBank là thành viên trong hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng VPBank. Hiện tại, VPBankS được dẫn dắt bởi ông Vũ Hữu Điền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Điền được giới thiệu có gần 25 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, từng làm việc tại Tập đoàn Dragon Capital với vai trò Trưởng bộ phận cấu trúc các giao dịch lớn, Thành viên Ban tổng giám đốc, Giám đốc đầu tư quỹ VEIL...

Lợi nhuận VPBankS tăng trưởng (Nguồn: VPBankS).

Năm 2024, VPBankS đã ghi nhận doanh thu 2.490 tỷ đồng, tăng 128% và lợi nhuận trước thuế 1.220 tỷ đồng, gia nhập "câu lạc bộ công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ" chỉ sau 3 năm hoạt động. Dư nợ margin và nguồn tiền mặt tăng vọt đã góp phần đưa tổng tài sản của VPBankS vào cuối quý II lên 50.901 tỷ đồng, gấp gần 2 lần đầu năm.

TCBS cũng lên kế hoạch IPO

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cũng công bố việc chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tương đương 11,1% vốn. Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng.

Giá bán cổ phiếu trong đợt IPO là 46.800 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III năm nay đến quý I năm sau.

Đợt IPO sẽ được phân phối thông qua chính TCBS và các đại lý được chỉ định là Chứng khoán SSI cùng Chứng khoán TPHCM (HSC). Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 115,56 triệu cổ phiếu.

TCBS dự kiến sử dụng 70% số tiền thu về để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu). 30% còn lại sẽ được công ty đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

TCBS là công ty con thuộc Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), do nhà băng này sở hữu 88,7% vốn, tính đến ngày 30/6. Doanh nghiệp hiện là đơn vị có vốn điều lệ đứng đầu ngành chứng khoán, cũng như có mức lãi lớn nhất trong nhiều quý trở lại đây.

Quý II/2025, công ty báo lãi trước thuế 1.733 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là khoản lợi nhuận kỷ lục mà doanh nghiệp này đạt được. Tại ngày 30/6, TCBS có các khoản vay khoảng 33.805 tỷ đồng, tăng 30,4%, cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 33.192 tỷ đồng.

Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên của Techcombank năm nay, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, chia sẻ việc IPO TCBS diễn ra khả quan, có thể thực hiện vào cuối năm. "Đã có 2 nhà đầu tư lớn muốn tham gia với chúng tôi", ông Hùng Anh nói.

Tiến trình bán vốn công ty chứng khoán này còn phụ thuộc vào điều kiện của thị trường chứng khoán và các vấn đề vĩ mô. Doanh nhân này cho biết TCBS phải tính toán để sử dụng tiền hợp lý, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE) ở mức cao.

Ngay trước thềm IPO TCBS, quỹ đầu tư Dragon Capital đã hoàn tất việc ký thỏa thuận trở thành cổ đông quỹ nước ngoài đầu tiên của TCBS. Trong số các quỹ tham gia thỏa thuận có Vietnam Enterprise Investment Limited (mã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London: VEIL).

Các công ty chứng khoán IPO trong bối cảnh nào?

Năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam tròn 25 năm hoạt động và được đánh giá đứng trước nhiều cơ hội mới.

Trải qua 25 năm, thị trường đã có sự phát triển vượt bậc cả về khung khổ pháp lý, cấu trúc thị trường, quy mô, thanh khoản, chất lượng, minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Từ 2 doanh nghiệp niêm yết sàn HoSE trong ngày đầu, đến nay, thị trường có trên 1.600 doanh nghiệp tham gia, quy mô vốn hóa đạt gần 100% GDP.

Thị trường chứng khoán cũng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế và các tổ chức kinh tế, đặc biệt là kênh đầu tư hấp dẫn với hơn 10 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng liên tục tăng trong bối cảnh VN-Index lập đỉnh mọi thời đại. Lũy kế 7 tháng, thị trường có thêm gần 1,2 triệu tài khoản, phần lớn thuộc về nhà đầu tư cá nhân.

VN-Index đã dễ dàng chinh phục mốc 1.600 điểm. Thanh khoản thị trường bùng nổ nhiều phiên, đỉnh điểm có ngày giao dịch vượt 83.830 tỷ đồng. Dòng tiền đổ vào chứng khoán ồ ạt chưa từng thấy.

Năm nay cũng là năm nhà đầu tư, các thành viên tham gia đặt nhiều kỳ vọng cho câu chuyện nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo nhiều dự báo, thị trường có thể chính thức được nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9 này. Nếu được nâng hạng, dòng vốn thụ động và chủ động chảy vào Việt Nam ước đạt khoảng 3-7 tỷ USD.

Tuy nhiên, nâng hạng không phải đích đến cuối cùng mà làm sao để duy trì xếp hạng và hướng đến xếp hạng cao hơn, làm sao để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, công bằng, đáp ứng đúng chức năng là kênh thu hút và phân bổ vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế? Do đó, thị trường cần giải được bài toán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài bước vào sau khi được nâng hạng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu tại hội nghị gần đây là tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ trên thị trường chứng khoán…

Do đó, việc các công ty chứng khoán tiến hành IPO, rộng hơn là nhiều đợt niêm yết cổ phiếu khác của các doanh nghiệp trên sàn, đặt kỳ vọng cho thời kỳ phát triển rực rỡ mới của thị trường.