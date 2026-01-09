Cận Tết, Agribank, Sacombank, VietinBank… dồn dập rao bán nợ xấu

Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại càng trở nên sôi động. Sacombank, Agribank, VietinBank… dồn dập đại hạ giá và rao bán các khoản nợ xấu.

Mới nhất, Agribank chi nhánh Sài Gòn thông báo phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm của ba doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Lâm sản và Hàng tiểu thủ công nghiệp, Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Xây dựng Dịch vụ Minh Quân và Công ty TNHH Chế biến Thương mại Toàn Cầu.

Theo thông báo, tổng giá trị ghi sổ các khoản nợ tạm tính đến ngày 23/12/2025 gần 170 tỷ đồng, bao gồm cả dư nợ gốc và nợ lãi. Các khoản vay này được bảo đảm bằng nhiều bất động sản tại khu vực trung tâm TPHCM như quận Bình Thạnh và quận 1 (nay thuộc các phường Bình Quới, Sài Gòn, Tân Định).

Giá khởi điểm của khoản nợ hơn 135,4 tỷ đồng (thấp hơn so với dư nợ), tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 13/1/2026.

Cùng thời điểm, Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn cũng phát đi thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Nhà máy xử lý nước lợ Cần Giờ. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản là hơn 75,4 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị quyền sử dụng đất chiếm hơn 67 tỷ đồng.

Ngân hàng dồn dập rao bán nợ xấu cận Tết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó không lâu, Sacombank liên tục rao bán khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Hoàn Mỹ. Tổng nghĩa vụ khoản nợ lên tới gần 474 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2019). Ngân hàng đưa ra giá khởi điểm hơn 108 tỷ đồng, chỉ tương đương khoảng 23% tổng nghĩa vụ khoản nợ.

Sacombank từng chào bán khoản nợ với mức giá khởi điểm tương tự nhưng chưa tìm được đối tác mua lại. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là bất động sản tại số 21-23 Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM.

Ngân hàng này cũng rao bán đấu giá toàn bộ khoản nợ đã quá hạn của Công ty cổ phần Kinh doanh Thuỷ hải sản Sài Gòn (mã chứng khoán: APT) được hình thành từ năm 2009, Công ty cổ phần Địa ốc Vạn Phát, Công ty cổ phần Ngọc Sương… với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hay BIDV chi nhánh TPHCM thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất khu công nghiệp và nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Tài sản gồm thửa đất diện tích 12.127 m2, thời hạn sử dụng đến năm 2057 và Nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật VNT cùng các hạng mục phụ trợ. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản là 86,3 tỷ đồng.

VietinBank chi nhánh Ba Đình cũng thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Quang với giá khởi điểm gần 356 tỷ đồng. Trong khi đó, Vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Quang Minh với giá khởi điểm 23,3 tỷ đồng....

Được biết, bên cạnh việc tăng vốn, tăng trưởng tín dụng thì câu chuyện xử lý dứt điểm nợ xấu, cải thiện chất lượng tài sản đảm bảo cũng là tâm điểm của khối ngân hàng năm 2025.

Cập nhật báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết và OTC cho thấy, trong quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của toàn ngành giảm -3 điểm cơ bản so với quý trước, xuống còn 2,01%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đã tăng nhẹ lên 84% trong quý III.