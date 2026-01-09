Tổng tài sản “ông lớn” Vietcombank đạt kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng

Theo số liệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) công bố mới đây, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024, đạt kỷ lục.

Đến hiện tại, tổng tài sản Vietcombank đứng thứ 3 toàn ngành, xếp sau BIDV với hơn 3,2 triệu tỷ đồng và Agribank với hơn 2,6 triệu tỷ đồng.

Dư nợ cấp tín dụng của Vietcombank đến hết năm ngoái đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I (vốn huy động từ cá nhân và tổ chức kinh tế) đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Trước đó, năm 2025, Vietcombank đặt ra mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 3,5%; lợi nhuận riêng lẻ dự kiến đạt 42.734 tỷ đồng; mục tiêu tổng tài sản tăng 10% trong năm; huy động vốn thị trường 1 dự kiến cũng tăng 8%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng này cho biết trong năm ngoái đã triển khai 28 chương trình và chính sách cho vay với lãi suất thấp hơn 0,5-2%/năm so với mặt bằng chung; đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất lên tới 2%/năm đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Gần 39.000 khách hàng được tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, với quy mô dư nợ khoảng 810.000 tỷ đồng, tương đương gần 49% tổng dư nợ. Tổng giá trị ưu đãi lãi vay ước khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong năm 2025, Vietcombank cũng ghi nhận số nộp ngân sách Nhà nước gần 15.000 tỷ đồng.

Trước Vietcombank, 2 ngân hàng trong nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) là Agribank và BIDV đã hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025.

Agribank cho biết, tính đến 31/12/2025, nguồn vốn huy động đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 17,6%. Dư nợ tín dụng tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống mức 1,14%; tỷ lệ nợ xấu theo phương án cơ cấu lại khoảng 1,2% - mức thấp nhất sau 13 năm kể từ khi Agribank triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 1 (năm 2013) đến nay.

Trong khi đó BIDV năm ngoái đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 36.000 tỷ đồng. Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%.