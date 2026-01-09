Trịnh Sảng: Ngoại hình thay đổi, đang sống sung túc tại Mỹ

Một số cư dân mạng cho rằng Trịnh Sảng đã can thiệp thẩm mỹ, song nữ diễn viên không lên tiếng phản hồi trước những đồn đoán này.

Khi mới gia nhập làng giải trí, Trịnh Sảng nổi tiếng với gương mặt thanh tú, hai má bầu bĩnh và nụ cười trong trẻo. Cô nhanh chóng trở thành biểu tượng thanh xuân của màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt sau thành công của Cùng ngắm mưa sao băng, đồng thời vướng mối tình được chú ý với tài tử Trương Hàn.

Trịnh Sảng thay đổi đáng kể về ngoại hình sau thời gian nghỉ làm việc trong làng giải trí (Ảnh: 163).

Tuy nhiên, theo thời gian, diện mạo của Trịnh Sảng nhiều lần gây tranh cãi. Cô từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi phần cằm, miệng và tổng thể gương mặt thay đổi rõ rệt so với thời kỳ đầu sự nghiệp. Trước đó, Trịnh Sảng lý giải sự khác biệt đến từ việc giảm cân, thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc.

Trịnh Sảng (SN 1991) từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc, góp mặt trong nhiều dự án ăn khách như Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm…

Cô từng là diễn viên trẻ tuổi nhất được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 25 và lọt danh sách “Những gương mặt châu Á dưới 30 tuổi nổi bật” do Forbes Trung Quốc bình chọn năm 2017.

Trịnh Sảng từng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo (Ảnh: Weibo).

Sự nghiệp của Trịnh Sảng rẽ sang hướng khác từ tháng 1/2021, khi cô bị cấm sóng và tẩy chay tại Trung Quốc sau hàng loạt bê bối liên quan đến trốn thuế, mang thai hộ và bỏ rơi con sơ sinh. Các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc ban hành lệnh phong sát, đồng thời yêu cầu nữ diễn viên nộp phạt 299 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng) vì vi phạm thuế.

Sau khi rời làng giải trí Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ định cư từ năm 2021. Hai con song sinh của cô hiện do bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Theo thỏa thuận, Trịnh Sảng chỉ được gặp con theo lịch định kỳ.

Trong những năm qua, nữ diễn viên liên tục đối mặt với áp lực tài chính. Cô được cho là đang gánh khoản nợ hơn 200 triệu NDT (hơn 750 tỷ đồng) và nhiều lần bị chủ nợ truy đuổi. Một số nguồn tin cho biết Trịnh Sảng từng phải vay mượn tiền từ người quen để xoay xở nợ nần.

Căn biệt thự trị giá khoảng 150 triệu NDT (gần 564 tỷ đồng) của Trịnh Sảng được rao bán từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người mua, dù đã nhiều lần giảm giá.

Trịnh Sảng hiện sống tại Mỹ và không còn hoạt động trong làng giải trí (Ảnh: 163).

Từ năm 2025, Trịnh Sảng bất ngờ bị réo tên trong nghi vấn hẹn hò với doanh nhân Diệp Diên Vỹ. Tháng 3/2025, TikToker Phú Nhị Đại Aka (tên thật Diệp Trịnh Nguyên) công khai tố cáo cha mình ngoại tình với Trịnh Sảng, cho rằng ông đã chuyển một khoản tiền lớn sang Mỹ để chu cấp cho nữ diễn viên.

Theo lời Phú Nhị Đại Aka, mối quan hệ này khiến gia đình anh rạn nứt nghiêm trọng. Một số hình ảnh được lan truyền cho thấy Trịnh Sảng xuất hiện tại các buổi tiệc riêng tư cùng Diệp Diên Vỹ trong dịp Trung thu năm 2024, làm dấy lên đồn đoán cô không còn né tránh mối quan hệ này.

Tuy nhiên, trước những cáo buộc từ phía con trai Diệp Diên Vỹ, Trịnh Sảng đã lên tiếng phủ nhận.

Theo nguồn tin của 163, Trịnh Sảng hiện sống trong một căn nhà rộng rãi tại Mỹ, được trang trí bằng nhiều vật dụng cao cấp. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên được cho là vẫn duy trì cuộc sống tương đối đầy đủ. Những thông tin xoay quanh đời sống hiện tại của Trịnh Sảng tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc.