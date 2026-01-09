Từ ký tự lạ trên vợt pickleball của chồng, tôi phát hiện điều đau đớn

Từ năm ngoái, chồng tôi bắt đầu chơi pickleball. Ban đầu, tôi thấy cũng bình thường. Anh nói đó là môn thể thao mới, nhẹ nhàng, tốt cho sức khỏe, giúp xả stress sau giờ làm. Tôi ủng hộ anh bởi cho rằng, một người đàn ông có thú vui lành mạnh còn hơn là la cà rượu bia.

Nhưng rồi mọi thứ đi quá xa. Anh ngày càng say mê pickleball, tan làm là vội vã ra sân, cuối tuần hiếm khi ở nhà. Có những tối anh về khi tôi đã ngủ, có những sáng cuối tuần tôi thức dậy một mình trong căn nhà nhỏ.

Mọi lời nhắc nhở của tôi đều được trả lời bằng câu quen thuộc: “Anh đi chơi thể thao thôi mà”.

Pickleball ngày càng thu hút nhiều người chơi, trong đó có người chồng yêu dấu của tôi (Ảnh minh họa: jiuzyoung).

Không chỉ thời gian, tiền bạc cũng được anh đổ không ít vào môn thể thao này. Anh mua vợt, mua giày, mua bóng, túi đựng đồ... Chỉ trong vài tháng đầu, anh chi tới gần 20 triệu đồng cho pickleball.

Không chỉ có thế, để được chơi môn này, anh còn phải góp tiền thuê sân cùng bạn bè. Mỗi buổi chơi vào giờ "vàng" tiêu tốn 200.000-300.000 đồng.

Ngoài chơi cùng những người quen, anh còn tham gia đi "xé vé" (tự đăng ký qua hệ thống các sân để đánh cặp cùng người lạ). Từ đây, anh bắt đầu có những mối quan hệ phức tạp, quen nhiều cô gái trẻ.

Tôi bắt đầu mệt mỏi khi anh bỏ bê việc nhà, bỏ những bữa cơm chung, bỏ qua cả những cuộc trò chuyện vốn đã ít dần giữa hai vợ chồng. Nhưng điều khiến tôi lo nhất không phải là tiền hay thời gian, mà là cách anh thay đổi. Anh chăm chút ngoại hình hơn, hay cười trước màn hình điện thoại nhưng lại hay cáu gắt vô cớ với tôi.

Điện thoại của anh liên tục có tin nhắn từ những cái tên tôi chưa từng nghe. Cho đến một ngày, tôi phát hiện trên cây vợt pickleball của anh có một ký tự lạ. Một hình trái tim nhỏ, được vẽ rất khéo, không phải vết trầy xước, không phải ký hiệu của hãng. Linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó không ổn.

Tôi không nói gì. Tôi chọn cách mà trước đây tôi từng khinh thường: Thuê thám tử theo dõi chồng mình. Sự thật đến nhanh và tàn nhẫn.

Chồng tôi ngoại tình với một cô gái kém anh 10 tuổi. Mối quan hệ ấy không phải mới bắt đầu. Nó đã kéo dài nhiều tháng, đủ lâu để tôi trở thành người vợ bị phản bội trong chính ngôi nhà của mình mà không hề hay biết.

Mỗi lần ra sân, cô gái ấy ăn mặc rất nổi bật, nếu không muốn nói là hở hang. Giữa sân pickleball, cô ấy luôn là người thu hút ánh nhìn. Tôi hiểu, đàn ông vốn dễ xiêu lòng. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.

Tiền anh đổ vào pickleball càng ngày càng nhiều, không chỉ cho bản thân mà còn cho cô ta. Anh mua tặng vợt, trả tiền sân, hẹn hò nhau dưới danh nghĩa “đi chơi thể thao”. Mỗi buổi ra sân không còn là vui chơi vận động nữa, mà là một cuộc hẹn hò trá hình.

Giờ đây, tôi không biết phải làm gì. Bao nhiêu yêu thương ngọt ngào như tan biến. Đau khổ hơn, tôi mới biết mình có thai cách đây ít hôm. Tôi còn chưa kịp thông báo với anh. Chẳng lẽ, một hình trái tim nhỏ trên cây vợt pickleball trở thành dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi?