Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Công an TP Hải Phòng phối hợp lực lượng liên ngành thành phố đã tổ chức tiêu hủy hơn 160 tấn thịt và sản phẩm chế biến nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Nguồn tin của phóng viên chiều 9/1 cho biết, số hàng trên đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu.

Kết quả kiểm tra xác định 132,3 tấn thịt lợn nạc trong kho lạnh do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, Hải Phòng) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc, Hải Phòng), sau đó bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Ngoài ra, hơn 4.140kg chả giò rế và hơn 3.280kg chả giò đặc biệt được chế biến từ nguồn thịt trên cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Lực lượng liên ngành còn phát hiện nhiều sản phẩm trong kho lạnh nhiễm vi khuẩn Salmonella spp, gồm 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh do Bùi Đức Trọng cung cấp, cùng 8,2 tấn da gà đông lạnh và 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt nhiễm dịch. Trong đó có hơn 6.440 hộp patê cột đèn loại 90g/hộp và 7.511 hộp patê cột đèn loại 150 g/hộp.

Toàn bộ số thịt và sản phẩm nhiễm dịch được tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp tại khu xử lý thuộc Khu kinh tế Đình Vũ theo quy định.

Trước đó, ngày 8/1, Công an Hải Phòng thông tin, qua công tác nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai ô tô vận chuyển thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng bắt giữ Lê Bá Doanh (48 tuổi) và Trịnh Hà Việt (34 tuổi) khi đang vận chuyển, mua bán hơn 1,2 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số thịt trên hai xe và nhiều mẫu thịt trong kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Khám xét khẩn cấp các kho hàng của doanh nghiệp, Công an Hải Phòng đã niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Ngày 12/9/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đến ngày 24/12/2025, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.