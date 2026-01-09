Đột nhập cửa hàng trộm 9 điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng

Ngày 9/1, Công an Hải Phòng cho biết, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Xuân Sang (32 tuổi, trú tại thôn Đông Nham 1, xã An Quang, Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế giới di động tại số 365 đường Máng Nước, phường An Hải về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều điện thoại di động.

Đối tượng Vũ Xuân Sang và các công cụ để đột nhập cửa hàng Thế giới di động (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, khoảng 0h ngày 19/12/2025, Sang đột nhập cửa hàng từ phía sau, trèo qua mái tôn và lấy trộm 9 điện thoại, gồm 4 iPhone 17 Pro Max, 4 iPhone 16 Pro Max và một điện thoại Oppo, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Sau khi gây án, Sang mang số điện thoại trên đi bán tại Hải Phòng, Hà Nội và tỉnh Đồng Nai. Số tiền thu được, bị can dùng để đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật liên quan và tiếp tục làm rõ vụ án.