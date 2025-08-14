VN-Index bùng nổ, tăng gần 30 điểm

Trái ngược với những phiên rung lắc trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa ngày giao dịch 14/8 trong không khí hứng khởi. Lực cầu áp đảo giúp VN-Index bật tăng ngay từ đầu phiên và liên tục chinh phục những mốc cao mới.

Dòng tiền mạnh mẽ chảy vào thị trường, đặc biệt tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngành tài chính – ngân hàng, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp. Nhiều mã tài chính bứt phá mạnh, thậm chí tăng trần như VPB, HDB, ACB, MBB… trở thành động lực chính nâng đỡ chỉ số.

Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 29,09 điểm, tương đương 1,81%, lên mốc 1.640,69 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng hơn 40 điểm; HNX-Index tăng 5,46 điểm; UPCoM-Index nhích 0,73 điểm.

Các cổ phiếu tài chính là động lực chính nâng đỡ chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Dù các chỉ số tăng ấn tượng, bảng điện tử vẫn phản ánh sự phân hóa đáng kể với 156 mã tăng giá, trong đó có 16 mã tăng trần, 51 mã đứng tham chiếu và 170 mã giảm.

Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 52.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, HPG là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 420 tỷ đồng, tiếp theo là các mã FPT, SSI, CTG, MSN... Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng các cổ phiếu như VJC, VPB, VIX, CMG, PDR...

Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155, văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chứng khoán. Đây là bước rà soát cuối cùng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, với mục tiêu bảo đảm các quy định phù hợp thực tiễn, hỗ trợ phát triển thị trường và đáp ứng yêu cầu nâng hạng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ là mục tiêu về thủ tục, mà phải dựa trên nền tảng sức sống của nền kinh tế và sự phát triển của doanh nghiệp.