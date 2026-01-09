Cổ phiếu vua phân hóa, sau VCB đến lượt BID tăng trần

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 9/1, thị trường rơi vào cảnh "xanh vỏ đỏ lòng" khi chỉ số chung tăng mạnh nhưng các cổ phiếu giảm điểm lại chiếm đa số. VN-Index tăng hơn 12 điểm, đưa chỉ số lên mức cao 1.867,9 điểm.

Tuy nhiên, sàn HoSE có tới 219 mã giảm giá, áp đảo so với con số 107 cổ phiếu tăng giá. Tình hình diễn ra tương tự trên sàn HNX.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong những ngày thị trường liên tục gia tăng về mặt điểm số, thanh khoản cũng có nhiều cải thiện. Giá trị giao dịch trên HoSE ghi nhận hơn 39.200 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trung bình phiên của tháng 12.

Nếu như hôm qua, cổ phiếu VCB (Vietcombank) tăng trần thì nay, điểm sáng lại chuyển sang BID (BIDV) và dư mua giá trần hơn 2,8 triệu đơn vị. Cùng với đó, cả VCB và CTG (VietinBank) cũng đều có mức tăng cao chạm trần, lần lượt ở vùng 68.000 đồng/đơn vị và 40.750 đồng/đơn vị.

Bộ đôi VCB và CTG cùng với MBB, TCB dẫn đầu nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số hôm nay. Tuy vậy, cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn có sự phân hóa đáng kể. Bên cạnh nhiều cổ phiếu diễn biến tích cực thì một nhóm khác lại giảm điểm, kéo lùi đà tăng của chỉ số như VPB, HBD, STB, LPB...

Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản dường như phản ứng khá tiêu cực với diễn biến thị trường. Nhiều mã đầu ngành giảm giá sâu như NVL giảm 5,6%, DXG giảm 6,06%, QCG giảm 6,53%. Đặc biệt một số cổ phiếu giảm sàn như TCH, PDR, SGR, DXS, BII.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay khá ưa thích việc mua ròng các cổ phiếu ngân hàng tăng tốt như VCB, MBB, BID, CTG, TCB. Ngược lại, họ bán ròng VIX, GMD, GEX, KDH, VJC, HDB...