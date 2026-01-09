Sắp xếp lại thi hành án dân sự thuộc top 15 sự kiện nổi bật ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp vừa có quyết định phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.

Trong đó có việc sắp xếp tổ chức lại hệ thống thi hành án dân sự theo mô hình 2 cấp tinh gọn, chuyển đổi số toàn diện và hoạt động hiệu quả. Năm 2025, Tổng cục Thi hành án dân sự được tổ chức lại thành Cục Quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

63 Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và 693 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được tổ chức thành 34 cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố, 355 Phòng Thi hành án dân sự khu vực.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Ảnh: Thu Hằng).

Cùng với đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, hệ thống thi hành án đã đạt kết quả nổi bật, hoàn thành vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao. Đặc biệt, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có bước chuyển biến tích cực khi đã thi hành xong 6.471 việc có điều kiện (đạt 82%), thu hồi hơn 27.416 tỷ đồng - tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều vụ án đặc biệt lớn như Tân Hoàng Minh, Tập đoàn FLC, Alibaba, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án dân sự được xác định là yêu cầu tất yếu, một trong những yếu tố quyết định thành công của mô hình tổ chức mới.

Tính đến nay, phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án điện tử đã có gần 118.000 quyết định được ban hành; phần mềm biên lai điện tử đã phát hành trên 439.000 biên lai điện tử, tương ứng số tiền 37.460 tỷ đồng. Thí điểm gửi thông báo thi hành án dân sự cho đương sự qua ứng dụng VNeID với 1.872 lượt được áp dụng tại TPHCM.

Riêng đối với đại án Vạn Thịnh Phát, chỉ cần một nút nhấn đã có hơn 8.800 tỷ đồng được gửi vào tài khoản của hơn 40.000 trái chủ.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại một phiên tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bộ Tư pháp cho biết hệ thống thi hành án dân sự đang xây dựng và thử nghiệm nền tảng số nhằm triển khai đồng bộ, thông suốt các trình tự, thủ tục nghiệp vụ, thi hành án qua môi trường điện tử, giúp tiệm cận những chuẩn mực quản trị hiện đại, minh bạch.

Những việc này nhằm giảm tải áp lực công việc, hạn chế thấp nhất những sai sót, vi phạm, tiêu cực cũng như nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành số hóa sổ hộ tịch điện tử và hệ thống đăng ký hộ tịch điện tử cũng thuộc nhóm sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.

Tính đến ngày 30/11/2025, hệ thống đã có hơn 145 triệu dữ liệu (khai sinh, số định danh cá nhân; dữ liệu kết hôn; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; dữ liệu khai tử; đăng ký giám hộ; đăng ký nhận nuôi con nuôi; cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc).

Các dữ liệu này được kết nối, chia sẻ cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu khác (cơ sở dữ liệu bảo hiểm, thống kê) và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đáp ứng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

13 sự kiện nổi bật khác của ngành Tư pháp khác gồm: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc; Chính thức vận hành Cổng Pháp luật quốc gia và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; Tham gia sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ tổ chức sắp xếp bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp.

Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 197/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025); Thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

15 sự kiện nổi bật ngành Tư pháp năm 2025 (Ảnh: Phùng Minh).

Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 206/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; Chủ trì tổng rà soát thủ tục hành chính trên cả nước và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên cơ sở dữ liệu; Thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong nhiều vụ tranh chấp đầu tư quốc tế đặc biệt lớn;

Chủ trì xây dựng Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 54-CT/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản; Tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất; Tổ chức thành công Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất.