Ủy ban Chứng khoán yêu cầu giám sát chặt các cổ phiếu tăng, giảm mạnh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có công văn yêu cầu các sở giao dịch giám sát chặt chẽ các cổ phiếu có biến động tăng hoặc giảm mạnh. Trường hợp xác định có dấu hiệu giao dịch bất thường, các sở phải phân tích, đánh giá, đề xuất phương án xử lý và báo cáo.

Các công ty chứng khoán cần giám sát chặt việc tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức là khách hàng của mình khi giao dịch chứng khoán. Trường hợp phát hiện giao dịch có dấu hiệu vi phạm, các công ty cần báo cáo lên Sở giao dịch và SSC để xử lý.

Những yêu cầu trên được đưa ra khi thị trường chứng khoán đang biến động mạnh về các chỉ số và khối lượng giao dịch. Từ tuần trước đến nay, VN-Index đã dao động với biên độ lên tới hơn 100 điểm. Có lúc chỉ số này lùi xuống sát mốc 1.480 điểm, rồi lại tăng vọt lên ngưỡng 1.580 điểm.

Thị trường chứng khoán ngày 5/8 ghi nhận thanh khoản kỷ lục ở cả 2 sàn HoSE và HNX. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 83.830 tỷ đồng, được đánh giá cao nhất từ trước đến nay. Gần đây nhất, phiên giao dịch được cho là ấn tượng vào cuối tháng 7 cũng chỉ ghi nhận thanh khoản gần 63.300 tỷ đồng.

SSC yêu cầu các công ty chứng khoán phải tăng cường quản lý, giám sát để nhân viên và người hành nghề không lôi kéo, chào mời người dân tham gia các diễn đàn, hội nhóm tư vấn đầu tư trái pháp luật. Ngoài ra, nhóm này cũng không được chào mời khách hàng mua bán chứng khoán, cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho khách hàng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các Sở Giao dịch giám sát chặt chẽ các cổ phiếu có biến động tăng hoặc giảm mạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo thống kê từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường đã ghi nhận thêm 226.341 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 7.

Trong tháng vừa qua, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở thêm 225.989 tài khoản giao dịch, nâng tổng số tài khoản giao dịch của nhóm nhà đầu tư này lên hơn 10,4 triệu tài khoản, chiếm 99,3% toàn thị trường. Lũy kế 7 tháng, thị trường có thêm gần 1,2 triệu tài khoản, phần lớn thuộc về nhà đầu tư cá nhân.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được phê duyệt vào cuối năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Song, mục tiêu đến năm 2025 đã được hoàn thành sớm 2 tháng.