Đồng Nai cấm xe tải 5 tấn vào đường Bùi Hữu Nghĩa ban ngày

Từ ngày 1/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cấm xe tải 5 tấn trở lên đi từ hướng TPHCM vào đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn từ cầu Ông Tiếp đến cầu Tân Vạn, phường Biên Hòa) từ 5h đến 22h hàng ngày.

Theo Ban An toàn giao thông phường Biên Hòa, đây là giải pháp mới nhất được áp dụng cho tuyến đường thường xuyên xảy ra kẹt xe và tai nạn giao thông.

Đường Bùi Hữu Nghĩa cấm xe tải trên 5 tấn từ ngày 1/12 theo khung giờ 5-22h (Ảnh: CTV).

Về lộ trình thay thế, Ban An toàn giao thông phường Biên Hòa hướng dẫn tài xế lưu thông từ cầu Đồng Nai đi đường tỉnh ĐT743A, đi Mỹ Phước - Tân Vạn sẽ di chuyển trên cầu vượt Tân Vạn hiện hữu, sau đó rẽ phải vào đường Cụm công nghiệp dệt may Bình An đi Mỹ Phước - Tân Vạn (TPHCM). Xe từ Mỹ Phước - Tân Vạn đi hướng quốc lộ 1 lưu thông như cũ.

Trước đó, xe tải từ 5 tấn đã bị cấm vào đường Bùi Hữu Nghĩa theo các khung giờ 4h-8h, 11h-13h và 16h-22h. Tuy nhiên, phương án này chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Sau khung giờ cấm buổi sáng, lượng xe đổ dồn vào tuyến đường tăng cao, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài và làm giảm hiệu quả của biện pháp cấm xe trong các khung giờ tiếp theo.

Theo Ban An toàn giao thông phường Biên Hòa, từ ngày 12/1/2024 đến nay, trên đường Bùi Hữu Nghĩa xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 14 người bị thương. Riêng từ 1/7 đến nay, nhà chức trách ghi nhận 4 vụ tai nạn.

Đây là một trong những căn cứ quan trọng để địa phương điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường này. Phường Biên Hòa đã lên phương án tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe vi phạm khung giờ cấm theo quy định.

Ngoài ra, phường Biên Hòa đã lắp bổ sung camera giao thông có chức năng nhận diện biển số trên đường Bùi Hữu Nghĩa, kết nối về trung tâm điều hành giao thông để theo dõi và xử phạt nguội (phạt qua hình ảnh) các trường hợp vi phạm.