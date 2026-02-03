Sau ngày tồi tệ nhất từ năm 1980, Phố Wall vẫn cược vàng lên 6.300 USD

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua những giờ phút nghẹt thở trong những ngày đầu tháng 2. Chưa bao giờ trong gần nửa thế kỷ qua, giới đầu tư lại chứng kiến một biên độ dao động khủng khiếp đến vậy ở nhóm kim loại quý. Từ trạng thái hưng phấn tột độ khi vàng phá vỡ mọi giới hạn để chạm mốc gần 5.600 USD/ounce, thị trường lập tức chuyển sang hoảng loạn cực độ với những lệnh bán tháo ồ ạt.

Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này trên khắp các diễn đàn tài chính từ New York đến Châu Á là: Liệu "bữa tiệc" của vàng và bạc đã thực sự tàn, hay đây chỉ là một nhịp lùi cần thiết để rũ bỏ những nhà đầu cơ yếu bóng vía trước khi thiết lập những kỷ lục mới?

Những ngày đầu năm 2026 chứng kiến giá vàng và bạc đồng loạt tăng vọt lên các mức cao kỷ lục, trước khi bất ngờ lao dốc mạnh vào thứ sáu (30/1) (Ảnh: MarketWatch).

Giải mã "ngày thứ Sáu đen tối" và cú quay xe của dòng tiền

Để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cần nhìn lại diễn biến đầy kịch tính của phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá vàng giao ngay, sau khi thiết lập đỉnh lịch sử, đã bất ngờ lao dốc không phanh, mất tới 16% giá trị từ đỉnh. Bạc thậm chí còn thê thảm hơn khi bốc hơi gần 30% chỉ trong chớp mắt.

Theo phân tích từ tờ Al Jazeera và CNBC, ngòi nổ cho đợt bán tháo này xuất phát từ một tin tức chính trị tại Mỹ nhưng lại mang đậm màu sắc tài chính: Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh vào ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kevin Warsh được giới tài chính nhìn nhận là một nhân vật có quan điểm truyền thống và ôn hòa hơn nhiều so với những cái tên "diều hâu" khác mà thị trường từng lo ngại. Quyết định này ngay lập tức kích hoạt tâm lý chốt lời. Giới đầu tư cho rằng sự xuất hiện của Warsh sẽ mang lại sự ổn định cho đồng USD và chính sách tiền tệ, làm giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn vốn đã đẩy giá vàng lên cao ngất ngưởng trước đó.

Tuy nhiên, ông Michael Hsueh, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại của Deutsche Bank, nhận định trên CNBC rằng đợt sụt giảm này mang tính "chiến thuật thuần túy". Theo ông, đây không phải là tín hiệu đảo chiều của xu hướng dài hạn. Sự hoảng loạn ngắn hạn đã che mờ đi các yếu tố cơ bản vẫn đang hỗ trợ giá vàng.

Đến chiều ngày 3/2, giá vàng giao ngay đã bắt đầu tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 4.800 USD/ounce, thậm chí có lúc vượt 4.900 USD, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn đang âm thầm hoạt động.

Bạc: Ngôi sao sáng hay "nạn nhân" của cơn say đầu cơ?

Nếu câu chuyện của vàng là sự trú ẩn, thì câu chuyện của bạc lại mang màu sắc đầu cơ kịch tính hơn nhiều. Trước khi sụp đổ, bạc đã có một tháng tăng trưởng phi mã tới 60%, vượt xa đà tăng của vàng.

Theo Channel News Asia, sự bùng nổ của giá bạc được cộng hưởng bởi 2 động lực: Nhu cầu công nghiệp thực tế và dòng tiền đầu cơ nóng. Bạc đóng vai trò huyết mạch trong các ngành công nghiệp tương lai như sản xuất pin mặt trời, xe điện (EV) và đặc biệt là chip bán dẫn cho các trung tâm dữ liệu AI. Sự thiếu hụt nguồn cung trong suốt 5 năm qua là một thực tế không thể chối cãi.

Thế nhưng, đà tăng dựng đứng của bạc cũng thu hút một lượng lớn "dòng tiền nóng". Ông Peter Berezin, chiến lược gia toàn cầu trưởng của BCA Research, chỉ ra một góc nhìn thú vị, đó là sự tham gia của nhóm nhà đầu tư tiền số (Crypto Bros). Khi bitcoin và thị trường tiền mã hóa có dấu hiệu chững lại hoặc suy giảm (bitcoin đã giảm 38% từ đỉnh tháng 10), một lượng lớn dòng tiền từ nhóm này đã chuyển sang bạc như một kênh đầu cơ thay thế, khuếch đại biên độ dao động của kim loại này lên mức cực đoan.

Dữ liệu từ Bloomberg cũng chỉ ra rằng, tại các nền tảng giao dịch cá nhân, khối lượng giao dịch bạc đã tăng vọt 1.000% so với năm trước. Chính tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đẩy giá bạc lên quá cao so với giá trị thực trong ngắn hạn, khiến cú sập giá trở nên tàn khốc hơn bất kỳ tài sản nào khác khi thị trường điều chỉnh.

Nhu cầu sử dụng trong công nghiệp đang đẩy mạnh lực cầu đối với bạc - vật liệu quan trọng trong các công nghệ năng lượng sạch như pin mặt trời, xe điện (EV) và chất bán dẫn (Ảnh: WebProNews).

Xu hướng mới: Khi vàng được số hóa và canh bạc token

Trong bối cảnh giá vàng vật chất biến động mạnh, thị trường đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của một kênh đầu tư mới: Token vàng. Theo Reuters, vốn hóa của thị trường này đã chạm mốc 6 tỷ USD, tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2024.

Các ông lớn trong ngành tiền mã hóa như Tether hay Paxos đang phát hành các đồng tiền số được bảo chứng bằng vàng vật chất. Lợi điểm của hình thức này là khả năng thanh khoản gần như tức thì và chia nhỏ quyền sở hữu, giúp nhà đầu tư trẻ dễ dàng tiếp cận vàng mà không cần lo lắng về kho bãi lưu trữ. Thậm chí, CEO của Tether, Paolo Ardoino, tiết lộ rằng họ đang phân bổ tới 10-15% danh mục đầu tư vào vàng, xem đây là đối trọng hoàn hảo cho Bitcoin.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo đỏ về rủi ro pháp lý. Ông Adrian Ash từ BullionVault đặt vấn đề: "Khi tranh chấp xảy ra, liệu bạn sở hữu vàng thật hay chỉ là một dòng mã trên blockchain?". Sự thiếu rõ ràng trong khung pháp lý tại Mỹ về tài sản số hóa khiến token vàng trở thành một "vùng xám". Trong những đợt thị trường biến động dữ dội như "thứ Sáu đen tối" vừa qua, rủi ro thanh khoản hoặc rủi ro đối tác từ các đơn vị phát hành token là điều mà nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng.

Mốc 6.000 USD có còn khả thi?

Sau cú sập hầm, liệu giấc mơ vàng đã tan vỡ? Câu trả lời từ phố Wall dường như là "Chưa".

Bất chấp cú bán tháo, các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới vẫn giữ nguyên, thậm chí nâng dự báo giá vàng. JPMorgan trong báo cáo mới nhất hôm Chủ nhật đã nâng mục tiêu giá vàng cuối năm lên 6.300 USD/ounce. Tương tự, Deutsche Bank tái khẳng định niềm tin vào mốc 6.000 USD/ounce.

Cơ sở cho sự lạc quan này nằm ở các yếu tố cấu trúc vĩ mô không hề thay đổi sau một vài phiên giảm giá. Thứ nhất, nợ công của Mỹ đã chạm ngưỡng 38.000 tỷ USD, tạo áp lực khổng lồ lên giá trị đồng bạc xanh trong dài hạn.

Thứ hai, xu hướng phi đôla hóa của các ngân hàng Trung ương, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi, vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ. Họ cần vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trước những biến động địa chính trị khó lường.

Theo tờ Investopedia, chiến lược "bắt đáy" từng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư cổ phiếu năm ngoái có thể sẽ lặp lại với vàng trong năm nay. Khi "lớp bọt" đầu cơ ngắn hạn bị thổi bay, vàng sẽ trở về với giá trị thực của nó là một tài sản phòng thủ cuối cùng.

Đà tăng mạnh của giá vàng đang thúc đẩy nhu cầu đối với token vàng - một phân khúc tăng trưởng nhanh trong thị trường tài sản số (Ảnh: Bloomberg).

Cú lao dốc vừa qua có thể xem là một bài kiểm tra khắc nghiệt về tâm lý. Đối với những nhà đầu cơ lướt sóng dùng đòn bẩy cao, đây là một thảm họa. Nhưng với những nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn giữ nguyên vị thế độc tôn của mình.

Như ông Diego Franzin từ Plenisfer Investments chia sẻ: "Vàng là tài sản duy nhất không có rủi ro đối tác. Nó không hứa hẹn trả lãi, không phụ thuộc vào quyết định của bất kỳ chính trị gia nào. Nó đơn giản là tồn tại. Và trong một thế giới ngập tràn nợ nần và bất ổn, chính sự tồn tại đó mang lại giá trị an toàn tuyệt đối".