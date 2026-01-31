Giá vàng, bạc lao dốc: Cái tên nào vừa "châm ngòi" thị trường?

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Mỹ suy yếu và đồng USD trở nên mạnh hơn.

Chốt phiên giao dịch 30/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh 489,6 USD xuống 4.889,4 USD/ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm giá kim loại quý rớt xuống mốc 4.600 USD/ounce.

Như vậy, nếu so với đỉnh lịch sử ở vùng 5.600 USD/ounce vừa xác lập hôm 29/1, giá vàng đã "bốc hơi" hơn 18% chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

Trong khi đó, giá bạc cũng đã giảm 26,2% xuống còn 85,15 USD/ounce. Trong phiên, giá kim loại này có thời điểm rơi một mạch xuống vùng giá 73 USD/ounce, tức "quay đầu" giảm gần 37 USD so với đỉnh lịch sử.

Một trong những nguyên nhân chính là đồng USD tăng giá trở lại sau tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

"Thị trường cho rằng Kevin Warsh là người thực tế và sẽ không thúc đẩy mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất", ông Tom Price, chuyên gia phân tích tại Panmure Liberum, nhận định trong báo cáo.

Trong báo cáo cùng ngày, Phó Chủ tịch Evercore ISI Krishna Guha cũng nhận định thị trường đang "giao dịch với kỳ vọng Warsh mang lập trường thắt chặt hơn".

"Việc lựa chọn Warsh nhiều khả năng giúp USD ổn định phần nào, làm giảm rủi ro đồng bạc xanh suy yếu trong thời gian dài. Đó cũng là lý do vàng và bạc giảm mạnh", Guha giải thích.

Lý do thứ hai là việc đồng USD mạnh hơn khiến kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó có thể làm suy yếu nhu cầu. Mối quan hệ này thường được các quỹ sử dụng trong các mô hình giao dịch định lượng dựa trên tín hiệu mua - bán, theo Reuters.

"Cả vàng và bạc đều dễ xảy ra điều chỉnh do tính đầu cơ cao và thiếu bền vững của đợt tăng gần đây", ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết.

Ông Claudio Wewel - chiến lược gia ngoại hối tại công ty quản lý tài sản Safra Sarasin Sustainable cũng cho rằng hoạt động đầu cơ xoay quanh người sẽ được đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo đã tác động tới thị trường kim loại.

"Thị trường rõ ràng thấy có khả năng xuất hiện một ứng viên với lập trường nới lỏng hơn nhiều. Điều này đã hỗ trợ giá vàng cùng các kim loại quý khác gần đây. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, dòng tin tức đã thay đổi", ông Wewel cho biết trước khi ông Trump chính thức công bố đề cử.

Giá vàng, bạc biến động mạnh (Ảnh: FT).

Một lý do khác là nhà đầu tư bán chốt lời ngay sau khi giá chạm đỉnh 5.600 USD. Ông David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures cho rằng lực bán tháo mạnh được diễn ra sau khi giá kim loại quý liên tiếp lập đỉnh mới gần đây.

Trên góc độ kỹ thuật, một vài chỉ số cũng đã phát tín hiệu cảnh báo. Trong đó có chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI tính toán tỷ lệ giữa mức tăng giá và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.

RSI của vàng gần đây chạm mốc 90, mức cao nhất của kim loại này trong nhiều thập kỷ. Chỉ số này vài tuần gần đây cho thấy cả vàng và bạc có thể đã rơi vào trạng thái quá mua và sắp xảy ra điều chỉnh.

Bà Katy Stoves - Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Mattioli Woods cho rằng việc các kim loại quý mất giá phản ánh "sự đánh giá lại mức độ rủi ro tập trung trên toàn thị trường".

"Cũng như cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các mã liên quan đến AI, vàng đang ghi nhận mức độ tập trung rất lớn. Khi tất cả vốn đều dồn về một nơi, ngay cả những tài sản tốt cũng có thể bị bán tháo", bà nói.

Ông Toni Meadows - Giám đốc đầu tư tại BRI Wealth Management thì cho rằng hành trình giá vàng đạt mốc 5.000 USD là "quá dễ dàng". Ông lưu ý sự suy yếu của USD đã hỗ trợ giá vàng, nhưng đồng bạc xanh gần đây đã có dấu hiệu ổn định trở lại.

"Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương cũng thúc đẩy sức tăng dài hạn. Tuy nhiên, việc này đã chững lại vài tháng gần đây. Bạc sẽ đi cùng xu hướng với vàng, vì vậy việc giá bạc giảm cũng không có gì bất ngờ", ông nói.