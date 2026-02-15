Lãi suất tăng liên tục trước Tết, có tiền gửi ở đâu lãi cao?

Từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động trực tuyến tại nhiều ngân hàng đã liên tục được điều chỉnh tăng, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6-12 tháng, qua đó thiết lập một mặt bằng lãi suất mới cao hơn đáng kể so với cuối năm trước. Không ít ngân hàng tư nhân đã nâng lãi suất thêm 0,5-1 điểm %, đẩy mức cao nhất lên trên 7%/năm ở kỳ hạn dài.

Trước Tết Nguyên đán, một số ngân hàng cũng đã tăng lãi suất huy động dồn dập, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhằm hút dòng tiền phục vụ nhu cầu tín dụng và thanh khoản dịp cao điểm cuối năm. Động thái cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đang được thiết lập ở vùng cao hơn và xu hướng cạnh tranh vốn giữa các ngân hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục cho thấy sự phân hóa rất mạnh. Mức thấp nhất thuộc về SCB chỉ 1,6%/năm, trong khi nhóm cao nhất đạt 4,75%/năm tại nhiều ngân hàng tư nhân như OCB, PGBank, PVcomBank, TPBank, VIB, VPBank...

Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng thấp nhất và cao nhất lên tới 3,15 điểm phần trăm - mức rất lớn ở kỳ hạn ngắn. Nhóm Big 4 (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) duy trì mặt bằng thấp hơn, phổ biến 3-3,2%/năm, thấp hơn khoảng 1,5 điểm phần trăm so với nhóm ngân hàng tư nhân trả lãi cao nhất.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với kỳ hạn 3 tháng, sự phân hóa vẫn rất rõ nét. SCB tiếp tục là ngân hàng có mức thấp nhất 1,9%/năm, trong khi mặt bằng cao nhất lên tới 4,75%/năm. Nhóm Big 4 dao động 3,4-3,7%/năm, thấp hơn khoảng 1-1,3 điểm phần trăm so với nhóm ngân hàng tư nhân niêm yết cao.

Các ngân hàng như ACB, SHB, LPBank, MBV... áp dụng mức 4,65-4,75%/năm, cho thấy khối tư nhân đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm kỳ hạn ngắn để hút tiền gửi online.

Bước sang kỳ hạn trung hạn 6 tháng, mức độ chênh lệch càng rõ rệt. SCB vẫn thấp nhất 2,9%/năm, trong khi PGBank dẫn đầu với 7,1%/năm. Khoảng cách giữa hai đầu bảng lên tới 4,2 điểm phần trăm.

Nhóm ngân hàng quốc doanh giữ mức 4,5-5,7%/năm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân niêm yết trên 6%/năm như Bac A Bank (6,8%), MBV và Vikki Bank (6,5%), ABBank, OCB, VPBank, LPBank (6,2-6,3%). Có thể thấy từ kỳ hạn 6 tháng trở đi, sự tách biệt giữa nhóm lãi suất cao và nhóm lãi suất thấp trở nên rõ nét.

Xu hướng phân hóa tiếp tục duy trì ở kỳ hạn 9 tháng khi PGBank vẫn ở mức cao nhất 7,1%/năm, trong khi SCB giữ mức 2,9%/năm - tạo khoảng cách lên tới 4,2 điểm phần trăm. Nhóm ngân hàng tư nhân phổ biến 5,5-6,5%/năm, cao hơn từ 0,8-2 điểm phần trăm so với Big 4 (4,5-5,7%/năm).

Kỳ hạn ghi nhận mức lãi suất cao nhất toàn bảng là 12 tháng. MBV và PGBank cùng niêm yết 7,2%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác duy trì trên 6,5%/năm như Bac A Bank (6,85%), OCB và Vikki Bank (6,6%), VIB (6,5%).

Trong khi đó, BIDV và VietinBank chỉ ở mức 5,2%/năm, Agribank 6%/năm và SCB thấp nhất 3,7%/năm. Biên độ chênh lệch giữa cao nhất và thấp nhất lên tới 3,5 điểm phần trăm, còn nếu so riêng nhóm cao nhất với Big 4 thì chênh khoảng 1-2 điểm phần trăm.

Kỳ hạn 18 tháng phân hóa tiếp tục duy trì ở mức lớn. Khách gửi tiết kiệm ở MBV được trả lãi 7,2%/năm; Bac A Bank 6,9%; PGBank và OCB 6,8%. Trong khi đó, nhóm Big4 dao động 5,3-6%/năm và SCB chỉ 3,9%/năm. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất là 3,3 điểm phần trăm.

Nhìn tổng thể, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và trung bình đang trả lãi suất tiết kiệm cao hơn rõ rệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi nhóm quốc doanh duy trì mặt bằng thấp và ổn định hơn.

Theo thống kê, từ đầu tháng 2, đã có 5 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm Agribank, MB, TPBank, KienlongBank và Vietcombank. Ngược lại, ACB, Sacombank, ABBank, và Techcombank là những ngân hàng giảm lãi suất huy động.