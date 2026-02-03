Phân đoạn dự báo giá vàng trong "Táo quân 2010" bất ngờ gây sốt trở lại

Theo đó, trong chương trình Táo quân 2010, bên cạnh việc điểm lại hàng loạt vấn đề nóng của đời sống xã hội, ê-kíp đã dành một phân đoạn để nói về thị trường tài chính - tiền tệ.

Trong đó nổi bật là câu chuyện giá vàng và USD lên xuống thất thường, trong khi tiền lương của người lao động không hề tăng.

Phân đoạn "Táo quân 2010" gây sốt (Nguồn: VTV).

Dưới giọng điệu, lối diễn hài hước của Táo Tiền vàng (do nghệ sĩ Quang Thắng đảm nhận), giá vàng, đô lên xuống thất thường được minh họa qua màn xiếc nhào lộn và múa sạp trên sân khấu.

Ngay cả câu chuyện một ngôi sao nổi tiếng làm mất nhẫn kim cương trong khách sạn cũng được Táo Tiền vàng lồng ghép để tạo tiếng cười, đồng thời châm biếm cơn sốt hàng hiệu, tài sản đắt đỏ trong xã hội.

Táo Tiền vàng (Quang Thắng) vào chầu cùng với hai chân dài trong "Táo quân 2010" (Ảnh: L.T).

Ở cao trào của tiết mục, khi Bắc Đẩu (NSND Công Lý) hỏi giá vàng ngày mai sẽ ra sao, Táo Tiền vàng quay sang hỏi Gia Cát Dự (Hiệp Gà) và nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Lên đấy”.

Ngay lập tức, Bắc Đẩu gọi điện xuống hạ giới dặn dò “mua hết vào nhé”.

Tiếp đó, Nam Tào (Xuân Bắc) cũng hỏi giá vàng ngày kia có tiếp tục tăng hay không và vẫn nhận được câu trả lời tương tự.

Hai nhân vật thi nhau gọi điện, thúc giục thu mua vàng, tạo nên một lớp diễn gây cười, đồng thời phản ánh tâm lý chạy theo biến động thị trường của không ít người dân thời điểm bấy giờ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, trích đoạn này những ngày gần đây được chia sẻ rầm rộ và thu hút hàng trăm bình luận.

Nhiều khán giả để lại những lời bình vui vẻ như: “Biết thế ngày xưa xem Táo quân 2010 kỹ hơn”, “Mua vàng từ 2010 thì giờ lời mấy phần trăm rồi nhỉ?”, “Nam Tào, Bắc Đẩu đúng là đại gia, ôm vàng từ 2010 cơ mà”, “Táo quân dự đoán trước tận 16 năm”, hay “Ngày đó xem mà không để ý khúc này, chứ không giờ giàu rồi”.

Từ trái sang phải: Xuân Bắc, Công Lý và Quốc Khánh (Ảnh: L.T).

Không chỉ riêng phân đoạn dự báo giá vàng trong Táo quân 2010 được khán giả nhắc lại, trên mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng, chương trình qua nhiều năm từng “nói trước” những vấn đề của đời sống và đến nay nhìn lại vẫn thấy… đúng.

Trong đó, đáng chú ý, loạt lời thoại của "Táo Giao thông" Chí Trung được chia sẻ rầm rộ, thậm chí nhân vật này còn được cộng đồng mạng gọi vui là “Táo tiên tri”.

Theo đó, trong Táo quân - Gặp nhau cuối năm 2018, khi báo cáo về tình trạng ùn tắc giao thông vẫn chưa có lời giải, Táo Giao thông từng khiến khán giả bật cười với câu nói: “Bẩm Ngọc Hoàng, tắc đường là một phần tất yếu của cuộc sống. Bỗng một ngày mà đường thông hè thoáng, dân không chịu nổi đâu ạ".

Và 3 năm sau (2021), câu nói trên thành hiện thực khi dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội.

Không chỉ các tỉnh, thành nhỏ, mà cả Hà Nội, TPHCM - những đô thị vốn thường xuyên ùn tắc - cũng rơi vào cảnh đường phố vắng lặng, giao thông thông suốt hiếm thấy.

Đúng như lời Táo Giao thông từng nói, “đường thông hè thoáng” đã trở thành hiện thực, nhưng đó lại là khung cảnh gắn với một giai đoạn đặc biệt buồn của đời sống xã hội, khi người dân phải ở yên trong nhà, hạn chế đi lại, sinh hoạt bị đảo lộn vì dịch bệnh.

Đến Táo quân 2022, NSƯT Chí Trung tiếp tục trở lại trong vai Táo Giao thông và nhắc lại: “Cách đây vài năm, cũng ở buổi chầu như thế này, khi bị mọi người chất vấn nhiều, thần bí quá nên có văng ra một câu: “Đến một ngày nào đó đường thông hè thoáng, dân không chịu nổi đâu”.

Thần nghĩ, thần có tài tiên tri. Ngày ấy đã đến. Khi chúng ta thực hiện lệnh phong tỏa, đường thông hè thoáng, nhiều người không được ra đường bỗng thèm nghe thấy tiếng còi xe máy, thèm được hòa mình vào dòng người tắc đường đông đúc như ngày xưa...”.

"Táo Giao thông" Chí Trung trong chương trình "Táo quân 2025" (Ảnh: VTV)

Năm 2025, lời thoại được chia sẻ nhiều nhất của "Táo Giao thông" Chí Trung là ở Táo quân 2011.

Theo đó, tại buổi chầu cuối năm Táo quân 2011, khi bị bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu chất vấn về những giải pháp vẫn còn bế tắc đối với tình trạng ùn tắc giao thông, Táo Giao thông cho rằng, một trong những nguyên nhân cốt lõi nằm ở ý thức tham gia giao thông của người dân dưới hạ giới, với các hành vi vi phạm diễn ra phổ biến như vượt đèn đỏ, lấn chiếm vỉa hè, đi sai làn…

Táo Giao thông khẳng định: “Cứ đà này, thần đề xuất, tăng mức phạt vi phạm giao thông lên gấp 2-3 lần, thậm chí gấp 4-5 lần, người dân sẽ không vi phạm nữa”.

Phân đoạn này, Tết 2025 được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội trong bối cảnh Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ được triển khai thực thi.

Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019.

Năm 2020, Táo quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới, có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Năm 2021, Táo quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc.

Năm 2023, Táo quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản một cuộc thi sắc đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần 2 thập kỷ qua như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung...

Năm 2024, chương trình Táo quân "thay máu" dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… không góp mặt.

Thay vào đó là những gương mặt như: Nghệ sĩ Bá Anh vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Quốc Quân đảm nhận vai Táo Kinh tế, nghệ sĩ Tú Oanh vai Táo Văn thể, Quân Anh vai Táo Xã hội…

Năm 2025, chương trình chào đón sự quay trở lại của dàn diễn viên gạo cội như: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân tạm nghỉ. Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới mang tên Quảng trường mùa xuân.