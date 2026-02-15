Ghi nhận tại chợ hoa Hàng Lược trong chiều cuối năm, không khí mua bán đã bớt đông đúc, náo nhiệt như những ngày cao điểm trước đó, song vẫn giữ được nhịp tất bật đặc trưng của những ngày giáp Tết.

Dòng người qua lại thưa hơn, nhưng không vì thế mà chợ kém phần sinh động. Người mua đến chậm rãi hơn, thong thả dừng lại trước từng sạp hoa, còn người bán kiên nhẫn chờ đợi, tỉ mỉ sắp xếp lại những bó hoa cuối cùng của mùa Tết.

Dọc con phố nhỏ, các hàng hoa vẫn rực rỡ sắc màu. Đào phai, đào bích, cúc, lay ơn, violet… xếp ngay ngắn bên hè phố, như đang lặng lẽ “chờ” những vị khách muộn.

Nhiều tiểu thương cho biết, ngày cuối năm không còn cảnh mua nhanh, bán vội, nhưng lại là khoảng thời gian dễ chịu nhất. Khách mua thường chọn kỹ, hỏi han cẩn thận, đôi khi chỉ mua một cành đào nhỏ hay một bó hoa vừa phải để kịp mang hương xuân về nhà trước giờ tất niên.

Với nhiều người, việc ra chợ hoa Hàng Lược chiều cuối năm không chỉ để mua hoa, mà còn là để cảm nhận không khí Tết đang lắng lại, chậm rãi và sâu sắc hơn.

Chợ hoa vì thế mang một vẻ đẹp rất riêng của ngày cuối năm, không ồn ào nhưng ấm áp, không đông đúc mà vẫn đủ đầy. Những sạp hoa còn sáng đèn đến tận chiều muộn, như cố níu giữ chút không khí Tết cuối cùng của một năm cũ, để rồi khi phố lên đèn, mỗi cành hoa được mang đi cũng là một lời hẹn hò dịu dàng với mùa xuân đang tới gần.

Không chỉ khoe sắc muôn hoa, chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm còn bày bán đa dạng các mặt hàng phục vụ Tết. Xen giữa những sạp hoa tươi là các quầy thực phẩm truyền thống như ô mai, mứt Tết, bánh kẹo, hạt khô… được sắp xếp gọn gàng, bắt mắt.

Hương vị chua ngọt quen thuộc của ô mai, mùi thơm của mứt gừng, mứt sen gợi nhắc rõ nét không khí Tết xưa của người Hà Nội.

Kề bên chợ hoa, các tuyến phố Hàng Mã và Hàng Rươi cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong chiều cuối năm. Cả khu phố được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ, vàng chủ đạo, gam màu quen thuộc của ngày Tết cổ truyền.

Không gian rực rỡ và đậm đặc sắc Tết ở Hàng Mã cũng khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú, có dịp trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết Việt giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến khu vực Hàng Mã để lựa chọn những góc check-in rực rỡ sắc màu trang trí truyền thống, lưu lại khoảnh khắc Tết đang về rất gần.