Giá vàng vẽ mô hình chữ V hiếm gặp, chuyên gia vẫn cược mốc 6.300 USD

Giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại sau chuỗi phiên giảm sâu, trong bối cảnh Mỹ và Ấn Độ đạt được thỏa thuận thương mại, đồng thời thị trường theo dõi sát định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh.

Từ vùng đáy khoảng 4.400 USD/ounce trong phiên 2/2, giá vàng giao ngay đã tăng liền một mạch gần 500 USD, đánh dấu mức phục hồi mạnh hiếm thấy trong nhiều năm qua. Diễn biến này tạo nên mô hình giá đặc biệt, hiếm xuất hiện trong gần một thập niên.

Trước đó, thị trường vàng vừa trải qua đợt điều chỉnh được đánh giá là tồi tệ nhất lịch sử. Sau khi lập đỉnh quanh 5.600 USD/ounce, giá vàng lao dốc hơn 21%, rơi thẳng xuống vùng 4.400 USD chỉ trong chưa đầy 3 ngày. Từ vùng đáy ngắn hạn, kim loại quý này đã bất ngờ hồi phục hơn 11%.

Đà bán tháo diễn ra sau giai đoạn tăng “nóng” của vàng, khi giá từ mức kỷ lục 5.594 USD/ounce giảm gần 1.200 USD. Nguyên nhân chính đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo, cùng với quyết định của CME Group nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý.

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, giá vàng nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng đi lên trong những tuần và tháng tới. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, yếu tố được xem là hỗ trợ tích cực cho vàng, tài sản không sinh lợi suất.

Biểu đồ giá vàng xuất hiện diễn biến hiếm thấy (Ảnh: Tradingview).

Dù vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử hơn 700 USD/ounce, nhiều chuyên gia nhận định đợt giảm vừa qua chỉ mang tính điều chỉnh kỹ thuật. Ông Ross Norman - nhà phân tích độc lập - cho rằng dù mức giảm rất mạnh và diễn ra nhanh, giá vàng hiện vẫn tương đương mặt bằng của ba tuần trước và chưa có dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn đã kết thúc.

Nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm lạc quan. UBS dự báo giá vàng có thể vượt 6.200 USD/ounce vào cuối năm. JP Morgan kỳ vọng mốc 6.300 USD/ounce, trong khi Deutsche Bank tái khẳng định dự báo 6.000 USD/ounce nhờ nhu cầu đầu tư duy trì mạnh.

Tuy vậy, một số chuyên gia cảnh báo biến động mạnh có thể còn kéo dài trong ngắn hạn. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia của City Index và Forex, cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định vàng đã chính thức tạo đáy.

Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận thương mại, theo đó hai bên sẽ ngay lập tức giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cam kết tăng mạnh nhập khẩu hàng hóa Mỹ, đồng thời giảm mua dầu từ Nga và chuyển sang mua nhiều hơn từ Mỹ, thậm chí cả Venezuela, theo CNBC.