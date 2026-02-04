Một thế lực mới trên thị trường vàng lộ diện, là “tay chơi” tiền số?

Tether, công ty phát hành stablecoin USDT, đồng tiền số gắn với giá trị USD, được biết đang tích cực gom vàng. Một thống kê nêu Tether hiện đã nâng tổng sở hữu vàng lên 140 tấn, chuẩn bị tham vọng mở sàn giao dịch vàng.

Trong năm 2025, công ty này cũng đã âm thầm trở thành một trong những tay chơi lớn nhất trên thị trường kim loại quý toàn cầu khi mua hơn 70 tấn vàng để dự trữ cho đồng stablecoin USDT (ngoài vàng còn có trái phiếu kho bạc, bitcoin...) cũng như làm tài sản đảm bảo cho đồng stablecoin vàng của riêng họ.

Thông báo vào đầu tuần trước của Tether cho thấy, chỉ riêng trong quý IV công ty đã gom thêm 27 tấn vàng, quý trước đó họ gom 26 tấn.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg vào tuần cuối tháng 1, ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, tiết lộ tổ chức này đang nắm giữ tổng cộng khoảng 140 tấn vàng, trị giá xấp xỉ 24 tỷ USD, cao hơn nhiều ngân hàng trung ương các nước.

Chẳng hạn, Ngân hàng Trung ương Ba Lan - bên mua tích cực nhất trong nhóm các ngân hàng trung ương - chỉ mua thêm 35 tấn vàng trong quý IV.

Với các quỹ ETF vàng lớn nhất gồm SPDR Gold Shares, iShares Gold Trust và SPDR Gold MiniShares Trust, cũng không quỹ ETF nào khác đạt quy mô mua vào lớn như gã khổng lồ tiền ảo trên.

Tether lấy đâu ra tiền để mua vàng?

Câu trả lời, theo giới quan sát, nằm ở lợi nhuận mà công ty này kiếm được từ USDT, đồng stablecoin lớn nhất thế giới theo vốn hoá. Dữ liệu cho thấy vốn hoá của USDT hiện đạt khoảng 186 tỷ USD.

Tether nhận USD từ những người muốn giao dịch tiền ảo và cấp cho những người này lượng USDT tương ứng với số USD đó. Sau đó, công ty đầu tư tiền vào trái phiếu kho bạc Mỹ và những tài sản khác như vàng, thu về hàng tỷ USD lợi nhuận.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Ardoino tỏ rõ tham vọng của Tether trên thị trường kim loại quý khi ông mô tả vai trò của công ty tương tự như một ngân hàng trung ương và vạch rõ kế hoạch tương lai.

Ông John Reade, Chiến lược gia trưởng của Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng hoạt động mua vào của Tether có tác động đến giá nhưng chỉ là một phần nhỏ lý do cho đợt tăng giá ngoạn mục năm ngoái.

Một thế lực mới trên thị trường vàng lộ diện, là “tay chơi” tiền số (Ảnh: IT).

Tham vọng lập sàn vàng của Tether

Như đã đề cập, CEO Ardoino không chỉ muốn mua vàng mà ông còn muốn Tether giao dịch vàng, cạnh tranh trực tiếp với những ông lớn ngân hàng Phố Wall như JPMorgan Chase, HSBC,...

Ông muốn phát triển Tether thành “sàn giao dịch vàng tốt nhất thế giới” để tiếp tục mua vàng trong dài hạn và tận dụng những ngách chưa hoạt động hiệu quả của thị trường để tìm kiếm lợi nhuận.

“Mục tiêu của chúng tôi là có nguồn vàng ổn định, lâu dài”, người đứng đầu nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới tuyên bố.

Để xúc tiến kế hoạch tham vọng đó, Tether đã âm thầm tuyển dụng 2 nhà giao dịch vàng cấp cao từ HSBC. Song song, Tether còn đang mua trực tiếp từ các nhà tinh luyện ở Thụy Sỹ và từ các định chế tài chính lớn trên thị trường.

Tether cũng đang tìm cách tận dụng cơn sốt vàng bằng một sản phẩm khác là đồng XAUT, một token được đảm bảo bằng vàng vật chất. Công ty đã phát hành lượng XAUT tương đương 16 tấn vàng (trị giá khoảng 2,7 tỷ USD).

Theo dự đoán của ông Ardoino, có khả năng quy mô thị trường của XAUT sẽ đạt khoảng 5 đến 10 tỷ USD trong năm 2026. Trong kịch bản đó, công ty có thể phải mua hơn 1 tấn vàng mỗi tuần chỉ riêng cho XAUT.

Trước đó, tháng 9/2025, một thống kê ghi nhận Chủ tịch Tether - ông Giancarlo Devasini - có thể xuất hiện ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng giàu có toàn cầu, vượt qua cả Warren Buffett. Tổng tài sản ước tính của ông thời điểm này lên đến 224 tỷ USD.