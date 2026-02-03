Giá vàng miếng SJC tăng trở lại 7,5 triệu đồng/lượng

Phiên sáng nay ngày 3/2, giá vàng bất ngờ tăng trở lại 7,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Theo đó, vàng miếng SJC đang được giao dịch tại mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hiện, các nhà vàng niêm yết sự chênh lệch giá đáng kể, giá vàng miếng mua vào cao nhất là 178 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 181 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng hồi phục, đang được giao dịch tại mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 2 chiều vào mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang ở mức 4674,36 USD/ounce, giảm 186,03 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 146,19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,81 triệu đồng/lượng.

Sau cú điều chỉnh mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, thị trường vàng trong và ngoài nước đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, khi tâm lý nhà đầu tư chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ Mỹ, diễn biến đồng USD và các yếu tố kỹ thuật ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã giảm sâu so với vùng đỉnh lịch sử thiết lập trước đó, trong bối cảnh đồng USD bật tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao. Động thái này xuất phát từ lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thắt chặt tiền tệ quyết liệt hơn trong thời gian tới, sau khi Tổng thống Mỹ công bố nhân sự mới cho vị trí Chủ tịch Fed.

Bên cạnh đó, việc CME Group nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý cũng khiến áp lực bán gia tăng, buộc nhiều nhà đầu tư phải thu hẹp vị thế, qua đó kéo giá vàng giảm mạnh trong ngắn hạn.

Theo giới phân tích, đây là yếu tố kỹ thuật thường gây ra các nhịp điều chỉnh mạnh nhưng không nhất thiết phản ánh sự thay đổi xu hướng dài hạn.

Nhận định về diễn biến này, ông Vivek Dhar, chiến lược gia hàng hóa tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, vẫn giữ quan điểm đây chủ yếu là một đợt điều chỉnh, không phải sự đảo chiều mang tính cấu trúc của thị trường kim loại quý.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với vàng. Theo JP Morgan, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương cùng xu hướng đa dạng hóa tài sản của nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục đóng vai trò là trụ cột nâng đỡ giá vàng. Ngân hàng này dự báo lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trong những năm tới vẫn ở mức cao, tạo nền tảng cho xu hướng tăng bền vững.

Đồng USD tăng giá

Đồng USD đang tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khi làn sóng bán tháo trên thị trường kim loại quý kích hoạt dòng vốn tìm đến tài sản an toàn, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của ông Kevin Warsh.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,64%, hiện ở mức 97,62.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 10 đồng, hiện ở mức 25.064 đồng.