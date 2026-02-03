Vàng thế giới biến động thót tim, tăng 200 USD chỉ sau một đêm

Nếu như chiều 2/2, tâm lý bao trùm thị trường là sự hoảng loạn khi sắc đỏ nhấn chìm bảng điện tử, thì rạng sáng nay, "gió đã đổi chiều" một cách ngoạn mục.

Ghi nhận lúc 16h ngày 2/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay còn đang chật vật dò đáy quanh mốc 4.620 USD/ounce, dư âm của áp lực bán tháo ồ ạt từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, một lực cầu bắt đáy khổng lồ đã xuất hiện, đẩy kim loại quý này bay thẳng lên mốc 4.821 USD/ounce vào lúc 7h00 sáng nay (3/2).

Vàng vừa có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi tăng vọt hơn 200 USD/ounce chỉ sau một đêm (Nguồn: TradingView).

Cú xả lũ và sự hồi sinh từ vực thẳm

Trước khi có cú bật tăng thần tốc vào sáng nay, thị trường vàng đã trải qua những giây phút nghẹt thở. Theo dữ liệu từ Yahoo Finance, phiên giao dịch đầu tuần đã chứng kiến vàng lình xình và có lúc bốc hơi tới 9% giá trị. Bạc thậm chí còn thê thảm hơn khi hợp đồng tương lai lùi về sát 76 USD/ounce, kéo dài đà giảm hơn 25%.

Ông Tom Essaye, nhà sáng lập Sevens Report Research, đã ví von đợt sụt giảm này như một sự kiện "vỡ đập". "Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra rằng những bước nhảy dựng đứng theo dạng parabol mà chúng ta chứng kiến tuần trước và tháng trước là không bền vững", vị chuyên gia này nhận định.

Nguyên nhân của đợt rung lắc dữ dội này, theo giới phân tích quốc tế, đến từ sự cộng hưởng của hai yếu tố: áp lực chốt lời kỹ thuật và tâm lý thận trọng trước các biến động chính sách từ Mỹ.

Cụ thể, việc Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh - một nhân vật được xem là có quan điểm cứng rắn (diều hâu) về tiền tệ - vào ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến đồng USD mạnh lên, gây sức ép trực tiếp lên giá vàng.

Tuy nhiên, diễn biến rạng sáng nay cho thấy thị trường dường như đã "tiêu hóa" xong thông tin này. Việc giá vàng bật tăng 200 USD từ vùng 4.620 USD lên 4.821 USD chứng tỏ dòng tiền lớn vẫn đang chực chờ bên ngoài, sẵn sàng nhập cuộc ngay khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn.

Cơ hội đầu tư hay "bẫy" tăng giá?

Liệu cú tăng này là sự khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới hay chỉ là cú "nảy mèo chết" trước khi rơi sâu hơn?

Theo tờ Forbes, dù biến động ngắn hạn là cực lớn, nhưng bức tranh dài hạn của vàng vẫn được các định chế tài chính lớn "đặt cửa" tăng. JPMorgan trong báo cáo mới nhất vẫn giữ quan điểm lạc quan, dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026.

"Đà tăng dài hạn của vàng không và sẽ không đi theo đường thẳng. Thị trường cần những nhịp điều chỉnh để hạ nhiệt tâm lý hưng phấn quá mức, tạo nền tảng vững chắc hơn", các nhà phân tích của ngân hàng này nhấn mạnh. Động lực chính vẫn đến từ nhu cầu mua gom không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương và vai trò hầm trú ẩn khi căng thẳng địa chính trị leo thang.

Thị trường vàng rung lắc dữ dội những ngày qua nhưng nhiều chuyên gia tài chính vẫn giữ nguyên lập trường lạc quan (Ảnh: Bloiomberg).

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Bà Nancy Tengler, CEO của Laffer Tengler Investments, đưa ra lời khuyên thận trọng trên Yahoo Finance: "Tôi sẽ tránh giao dịch lúc này. Thị trường đang biến thành một kèo chạy theo động lượng và rủi ro là rất lớn".

Đồng quan điểm, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, lưu ý rằng Tết Nguyên đán đang đến gần tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới - cùng việc các sàn giao dịch nâng yêu cầu ký quỹ có thể sẽ hạn chế đà tăng nóng trong ngắn hạn. "Kiên nhẫn là cần thiết. Đuổi theo thị trường khi bức tranh chưa rõ ràng không phải là chiến lược khôn ngoan", ông Hansen cảnh báo.

Với bạc, dù có mức giảm sốc hơn vàng, nhưng JPMorgan vẫn dự báo mức giá trung bình sẽ duy trì quanh 75-80 USD/ounce. Việc bạc tăng tới 150% trong năm 2025 và 60% chỉ trong tháng 1 vừa qua cho thấy sức hút từ hoạt động đầu cơ, đặc biệt là từ nhóm thương nhân Trung Quốc, vẫn chưa hạ nhiệt.

Nhận định về xu hướng sắp tới, ông Michael Hsueh, chuyên gia kim loại quý tại Deutsche Bank, khẳng định trên Forbes: "Các điều kiện hiện tại chưa đủ để tạo ra sự đảo chiều bền vững của giá vàng. Biến động hiện tại là sự điều chỉnh cần thiết và lành mạnh".