Giá vàng sau tuần "tàu lượn": Chuyên gia thận trọng, nhà đầu tư nín thở

Kết thúc tuần này, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tuần qua, giá vàng “khởi động” ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) và đó cũng là mức giá cao nhất tuần. Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá vàng miếng giảm 200.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần qua mở đầu tuần ở mức 4.980,36 USD/ounce, sau đó tăng nhanh lên 5.041 USD. Kim loại quý nhanh chóng kiểm tra lại mốc 5.000 USD rồi bước vào giai đoạn đi ngang hẹp, khiến các chỉ báo biến động dần thu hẹp theo thời gian.

Sau khi chạm mức cao nhất tuần gần 5.120 USD/ounce vào sáng sớm thứ 4, các nhà giao dịch bắt đầu nhận ra hình ảnh quen thuộc của vàng trong những năm trước: Giá không giảm dưới vùng hỗ trợ 5.000 USD, trong khi nhiều lần chạm ngưỡng 5.100 USD ở đỉnh điểm.

Vàng sau đó giao dịch trong biên độ hẹp và giữ ổn định. Cho đến sáng thứ 5, giá vàng bất ngờ lao dốc từ 5.068 USD xuống đáy tuần 4.889 USD.

Sau đó, vàng lại nhanh chóng hồi phục, tăng lên 4.970 USD/ounce và lấy lại mốc 5.000 USD trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán thứ 6. Giá vàng kết thúc tuần ở mức 5.041 USD/ounce.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia đang tỏ ra thận trọng về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý lạc quan như tuần trước, bất chấp những biến động mạnh trên thị trường.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định giá vàng sẽ tăng. Ông cho rằng cú bán tháo cuối tuần khá dữ dội nhưng lực mua nhanh chóng quay trở lại. Theo ông, các nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội và không có lý do gì để giao dịch ngược xu hướng.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cũng cho rằng vàng và bạc vẫn trong xu hướng tăng, song cảnh báo diễn biến ngắn hạn sẽ không bằng phẳng.

Cùng quan điểm, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Ông cho rằng quá trình phục hồi đang diễn ra chậm và thiếu ổn định, nhưng các động lực cơ bản hỗ trợ thị trường vàng vẫn còn nguyên.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Mark Leibovit, nhà xuất bản VR Metals/Resource Letter, cho rằng vàng có thể dao động trong vùng 3.500-4.600 USD trong thời gian tới và sẽ phát tín hiệu mua rõ ràng nếu lùi về vùng thấp. Đối với bạc, ông đặt mục tiêu 50-55 USD.

Trong khi đó, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, khuyến nghị theo dõi dữ liệu vị thế mở trên sàn CME để tìm manh mối về xu hướng giá. Ông cho biết quanh ngày 23/1, vị thế mở từng ở mức cao gần đây, nhưng từ đó đến nay đã giảm khoảng 150.000 hợp đồng - một lượng lớn rút khỏi thị trường.

Theo ông Grady, dòng vốn đầu cơ hiện chuyển mạnh sang các hợp đồng mini, khiến nhà đầu cơ và giao dịch theo động lượng chi phối thị trường nhiều hơn, trong khi dòng tiền lớn tạm thời đứng ngoài. Khối lượng các hợp đồng vàng nhỏ và hợp đồng bạc dưới 100 ounce đang lập kỷ lục. Việc tăng tỷ lệ ký quỹ với hợp đồng tương lai trên CME đã khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân rời thị trường chính và chuyển sang hợp đồng mini.

Liên quan đến cú bán tháo chớp nhoáng hôm thứ Năm, ông Grady thừa nhận ông cũng bất ngờ như nhiều người khác. Về triển vọng ngắn hạn, ông cho rằng thị trường sẽ theo dõi thông điệp của ông Kevin Warsh - người được cho là sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cùng những diễn biến liên quan đến vụ kiện của Thống đốc Fed Lisa Cook, yếu tố có thể tác động đến tính độc lập của Fed.

Dù vậy, ông Grady vẫn tin rằng giá vàng sẽ cao hơn trong năm nay, song nhấn mạnh sự sụt giảm mạnh của vị thế mở là tín hiệu đáng chú ý. Theo ông, nếu vị thế mở thay đổi theo hướng tăng hoặc giảm rõ rệt, điều đó sẽ cung cấp thêm tín hiệu về hướng đi của dòng tiền lớn.

Ở chiều thận trọng hơn, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể giảm trong tuần tới. Ông cho biết vàng đang dao động trong vùng 4.900-5.100 USD và cú giảm mạnh tuần qua cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế. Theo ông, giá có thể lùi về vùng 4.600-4.700 USD. Nếu mất mốc hỗ trợ này, áp lực bán có thể gia tăng mạnh.

Tuần giao dịch tới sẽ bị rút ngắn do thị trường Mỹ nghỉ Ngày Tổng thống, Canada nghỉ Lễ Gia đình và Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán, khiến thanh khoản suy giảm và biến động có thể gia tăng.

Về dữ liệu kinh tế, ngày thứ 3 sẽ công bố Khảo sát Sản xuất Empire State và quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Thứ 4, thị trường tập trung vào Đơn đặt hàng Hàng hóa Lâu bền, số liệu Khởi công và Giấy phép Xây dựng, cùng biên bản cuộc họp tháng Giêng của Fed.

Thứ 5 sẽ có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà chờ xử lý và Khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia. Tuần khép lại vào thứ 6 với GDP quý IV sơ bộ của Mỹ, bao gồm chỉ số PCE cốt lõi, PMI sản xuất S&P Flash, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan và doanh số bán nhà mới tháng Giêng.