Vàng lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Thị trường tài chính vừa chứng kiến một pha "tàu lượn" kinh điển. Chỉ trong vài phiên, vàng từ đỉnh cao lịch sử rơi thẳng đứng rồi lại bật tăng mạnh mẽ, để lại sự ngỡ ngàng cho không ít nhà đầu tư cá nhân.

Sắc xanh đã trở lại, nhưng câu chuyện đằng sau những con số nhảy múa mới là điều đáng bàn.

Sau cú lao dốc được ví như "sự kiện lịch sử", giá vàng thế giới đã chính thức tái chiếm mốc 5.000 USD/ounce (Ảnh: Getty).

Cuộc đua "vợt hàng" giá rẻ

Theo dữ liệu cập nhật từ Bloomberg, giá vàng đã ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, chính thức chinh phục lại ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 4/2, có thời điểm giá tăng tới 2,6%, nối tiếp đà hồi phục mạnh mẽ hơn 6% của phiên trước đó.

Tính đến 11h40 trưa 4/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đang được giao dịch quanh mức 5.072 USD/ounce. Sự hưng phấn này không chỉ giới hạn ở vàng; "người anh em" bạc cũng ghi nhận mức tăng 3,3%, đạt 87,99 USD/ounce. Bạch kim và palladium cũng đồng loạt phủ sắc xanh.

Theo Bloomberg, động lực chính cho cú lội ngược dòng này là tâm lý tranh thủ "bắt đáy". Khi giá vàng giảm khoảng 10% so với đỉnh (thiết lập ngày 29/1), dòng tiền rình rập bên ngoài đã lập tức nhập cuộc. Thêm vào đó, việc đồng USD chững lại sau chuỗi ngày tăng nóng cũng tiếp sức cho đà hồi phục.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cú sập vừa qua là hệ quả tất yếu của việc thị trường đã trở nên quá chật chội. Trước đó, dòng tiền đầu cơ từ các quỹ Trung Quốc và nhà đầu tư phương Tây đã đẩy giá lên quá cao bằng các công cụ đòn bẩy. Khi gió đổi chiều, làn sóng bán tháo cưỡng bức đã xảy ra.

Một chi tiết đáng chú ý là tâm lý cực kỳ nhạy cảm của dòng tiền châu Á. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, 4 quỹ ETF vàng lớn nhất Trung Quốc vừa ghi nhận dòng vốn rút ròng gần 1 tỷ USD chỉ trong một ngày - mức kỷ lục chưa từng có, trái ngược hoàn toàn với đà mua gom điên cuồng chỉ một tuần trước đó.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia tại TD Securities nhận định đợt bán tháo ép buộc có thể đã kết thúc, nhưng sự biến động này sẽ khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ "chùn tay".

Triển vọng dài hạn: Rủi ro hay cơ hội?

Dù vừa trải qua một đợt sụt giảm sâu nhất kể từ năm 2013, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng vẫn tăng trưởng ấn tượng khoảng 17%. Mức giá hiện tại tuy thấp hơn khoảng 10% so với đỉnh lịch sử ngày 29/1, nhưng vẫn là con số mơ ước của nhiều lớp tài sản khác.

Đáng chú ý, các ông lớn ngân hàng vẫn đặt cược lớn vào kim loại quý. Deutsche Bank trong thông báo hôm thứ Hai (ngày 2/2) khẳng định họ giữ nguyên dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce. Đồng quan điểm, Goldman Sachs nhận định vàng vẫn đối mặt với “rủi ro tăng giá đáng kể” và giữ mục tiêu giá cuối năm ở mức 5.400 USD/ounce.

Trong khi đó, thị trường bạc lại đang diễn biến điên rồ hơn nhiều. Được ví là "vàng gắn steroid", bạc đã lao dốc tới 36% trước khi bật tăng trở lại vùng 87-88 USD/ounce. Bà Ewa Manthey, chiến lược gia tại ING giải thích rằng quy mô thị trường nhỏ và sự thắt chặt thanh khoản tại London khiến biên độ dao động của bạc luôn bị khuếch đại cực đoan theo cả hai chiều.

Khép lại những phiên giao dịch đầy cảm xúc, thị trường dường như đang tìm lại điểm cân bằng. Nhận định về tương lai, ông Niklas Westermark, Giám đốc giao dịch hàng hóa khu vực EMEA của BofA, dự báo biến động sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Dù vậy, ông khẳng định vàng có câu chuyện đầu tư dài hạn và vững chắc.

Những biến động ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến quy mô vị thế giao dịch, nhưng sẽ không làm suy giảm sự quan tâm tổng thể của giới đầu tư đối với "hầm trú ẩn" này.