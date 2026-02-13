Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng, “bốc hơi” hàng trăm USD

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay vừa rơi thẳng đứng từ mốc giá hơn 5.000 USD/ounce xuống mức thấp nhất 4.883 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 200 USD.

Sau khi bị bán tháo mạnh và rơi thủng mốc 4.900 USD/ounce, giá kim quý thế giới có thời điểm đã phục hồi về vùng 4.950 USD/ounce, tức tăng gần 70 USD từ đáy phiên nhưng vẫn thấp hơi 140 USD so với trước thời điểm lao dốc bất ngờ.

Cú giảm sốc đột ngột của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh kim loại quý đã có 4 phiên liền trước dao động quanh vùng 5.000-5.100 USD/ounce, qua đó hình thành mặt bằng giá mới trên biểu đồ hàng ngày.

Giá vàng từng lập đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1 khi lực mua đầu cơ dâng cao, đẩy thị trường vào trạng thái quá nhiệt. Tuy nhiên, ngay sau đó kim loại quý này đã điều chỉnh mạnh, mất khoảng 13% giá trị chỉ trong hai phiên giao dịch.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, các số liệu mới công bố cho thấy thị trường bất động sản Mỹ suy yếu rõ rệt trong tháng vừa qua. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) cho biết doanh số bán nhà hiện hữu - gồm nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề, căn hộ chung cư và căn hộ hợp tác - giảm 8,4% tính theo năm. Mức sụt giảm này nghiêm trọng hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích, vốn chỉ kỳ vọng doanh số lùi về khoảng 4,18 triệu căn, theo Kitco.

Tại châu Á, nhu cầu giao dịch sôi động ở Trung Quốc đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giá bạc và nhiều kim loại khác trong thời gian gần đây. Vì vậy, việc giới đầu tư nước này tạm ngưng giao dịch hơn một tuần do kỳ nghỉ Tết được xem là phép thử đối với đà vận động của thị trường kim loại toàn cầu, theo Bloomberg.

Ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, nhận định Trung Quốc từ lâu giữ vai trò chi phối dòng chảy vàng vật chất, nhưng chính sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động đầu cơ và giao dịch phái sinh mới khiến thị trường nước này có ảnh hưởng lớn đến biến động giá vàng toàn cầu.

Theo lịch nghỉ lễ, Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) và Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) sẽ tạm dừng hoạt động từ cuối ngày 13/2 đến hết 24/2.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý đến các chỉ số kinh tế sắp công bố của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát lõi vào thứ 6, nhằm đánh giá triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chủ tịch Fed New York John Williams cuối tuần trước cho biết lãi suất tại Mỹ có thể giảm "trong ngắn hạn" mà không đe dọa mục tiêu lạm phát của Fed. Việc giảm lãi sẽ giúp chặn lại đà suy yếu của thị trường lao động.

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện đặt cược khả năng giảm lãi tháng tới là 79%. Vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế - chính trị.

"Khi các chính sách tiền tệ của Fed và biến động địa chính trị vẫn đang được quan tâm, vàng có thể hưởng lợi. Nhưng chúng tôi cho rằng giá sẽ chỉ dao động trong vùng 4.000 - 4.100 USD mà thôi", Rhona O'Connell - nhà phân tích tại StoneX cho biết.

Trong nước, giá vàng miếng SJC kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2 được doanh nghiệp niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng miếng SJC đã "đứng giá" trong 3 phiên liên tiếp.