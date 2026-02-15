Hoa ly kép sốt giá cận Tết, chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hoa ly kép ghi nhận đà tăng giá mạnh khi nhiều nơi rao bán tới 1,4-1,5 triệu đồng/bó 10 cành. Theo các tiểu thương, việc ly kép kết hợp cùng tuyết mai tạo hiệu ứng thẩm mỹ mới lạ, lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã khiến nhu cầu tăng đột biến, qua đó đẩy giá mặt hàng này lên cao so với mọi năm.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy, hiện hoa ly kép các loại được rao bán phổ biến ở mức 1,1-1,5 triệu đồng/bó 10 cành, tùy số lượng bông trên mỗi cành và từng dòng hoa. Giá bán lẻ nhiều dòng ly kép dao động khoảng 1-1,2 triệu đồng/bó 10 cành; khách mua số lượng lớn có thể được giảm giá.

Hoa ly kép kết hợp tuyết mai trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội trong dịp Tết năm nay (Ảnh: Khánh Huyền).

Chị Nguyễn Thúy, tiểu thương chuyên kinh doanh hoa tươi tại Tây Tựu (Hà Nội), cho biết giá ly kép tăng theo từng ngày. Nếu ngày 25 tháng Chạp, mức bán khoảng 600.000 đồng/bó 10 cành thì sang ngày 26 tháng Chạp đã tăng lên 700.000-800.000 đồng/bó 10 cành. Theo các nhà vườn, lượng hoa đẹp không còn nhiều trong khi sức mua vẫn tăng cao sát Tết, góp phần đẩy giá leo thang.

Không chỉ tại Hà Nội, thị trường hoa ly kép tại Nghệ An, Hà Tĩnh cũng ghi nhận tình trạng “sốt” giá. Tiểu thương cho biết giá bán lẻ tại đây thậm chí cao hơn do cộng thêm chi phí vận chuyển và hao hụt trong quá trình vận chuyển. Có nơi giá bán cao hơn Hà Nội vài chục nghìn đồng mỗi cành nhưng vẫn được khách chấp nhận vì nguồn hàng đẹp ngày càng khan hiếm.

Chị Khánh Huyền (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết vừa chi gần 1,5 triệu đồng để mua 10 cành ly kép Samantha cùng một bó tuyết mai về cắm Tết, tương đương khoảng 130.000 đồng/cành. Dù mức giá cao hơn ngày thường, chị vẫn chấp nhận chi thêm để có bình hoa ưng ý.

Theo chị, ly kép năm nay bông to, nhiều lớp cánh, khi nở tạo cảm giác sang trọng; kết hợp cùng tuyết mai mang lại tổng thể hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống. Chị cũng đặt mua sớm do lo ngại sát Tết giá tiếp tục tăng hoặc hết hàng đẹp.

Nhiều người lựa chọn mua hoa lay ơn đỏ về cắm trưng Tết khi giá hoa ly kép tăng vọt (Ảnh: Kim Huệ).

Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng sẵn sàng chi mạnh tay khi giá ly kép tăng vọt. Trước mức giá 120.000-150.000 đồng/cành, nhiều khách hàng chuyển sang lựa chọn các dòng hoa có chi phí “mềm” hơn như lay ơn đỏ, cúc mẫu đơn hoặc quất cảnh.

Chị Phan Hồng (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết ban đầu dự định mua ly kép vì mẫu mã đẹp và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Song sau khi tham khảo giá, chị quyết định chọn lay ơn đỏ và cúc mẫu đơn để tiết giảm chi phí. “Ly kép đẹp nhưng giá năm nay cao, một bình có thể lên tới vài triệu đồng. Tôi ưu tiên phương án rực rỡ mà hợp lý hơn về chi tiêu”, chị Hồng chia sẻ.