Giá vàng miếng vượt 180 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 177,2-180,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước đó (2/2), giá vàng miếng đã tăng 10,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên hôm qua theo diễn biến của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới sau 4 phiên giảm mạnh tới 20%, giá vàng thế giới quay đầu tăng. Hiện tại, vàng thế giới giao dịch tại 4.953 USD/ounce.

Trên FX Street, giới phân tích cho rằng thị trường tăng trở lại nhờ lực mua bắt đáy khi giá xuống thấp. Chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới (WGC) trước đó cũng nhận định pha điều chỉnh gần đây không phản ánh xu hướng giá đi xuống, đồng thời cho rằng các động lực ủng hộ kim loại quý vẫn chưa có gì thay đổi.

Ross Norman, nhà phân tích độc lập, cho rằng đà giảm của giá vàng diễn ra nhanh và với biên độ lớn, nhưng cần lưu ý rằng mặt bằng giá hiện tại vẫn tương đương với khoảng ba tuần trước. Theo ông, diễn biến này chưa đủ cơ sở để kết luận xu hướng tăng của vàng đã chấm dứt.

Thực tế, giá vàng điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, khi kim loại quý này lùi từ mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce xuống quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 1.200 USD.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Đà điều chỉnh được cho là xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tương lai, cùng với động thái của CME Group khi nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý.

Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định thị trường vàng có khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trước khi hình thành một nhịp tăng mới trong các tuần hoặc tháng tới.

Ở chiều hỗ trợ, giới đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay - yếu tố thường mang lại lợi thế cho vàng, loại tài sản không tạo ra lợi suất.

Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, dự báo giá vàng có thể xác lập đỉnh kỷ lục mới, vượt mốc 6.200 USD/ounce vào cuối năm. Cùng quan điểm lạc quan, JP Morgan cho rằng vàng sẽ đạt khoảng 6.300 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi Deutsche Bank tiếp tục giữ dự báo 6.000 USD/ounce, dựa trên đánh giá nhu cầu đầu tư vẫn duy trì ở mức cao.

Dù vậy, một số ý kiến thận trọng cảnh báo rằng biến động mạnh có thể còn kéo dài trong ngắn hạn. Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và Forex.com, nhận định hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường vàng đã hình thành đáy sau đợt bán tháo vừa qua.

Những ngày gần đây, bất chấp giá vàng liên tục biến động theo cả 2 chiều tăng - giảm, tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… cảnh người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua vàng vẫn diễn ra phổ biến. Ngay sau thời điểm mở cửa, lượng vàng bán ra nhanh chóng cạn kiệt, khiến không ít khách hàng ra về trong tình trạng chưa mua được dù đã chờ đợi nhiều giờ.