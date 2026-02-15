Chấn chỉnh nhân viên ứng xử thiếu chuẩn mực tại Yên Tử

Ngày 15/2, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc nhân viên Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm có hành vi giao tiếp, ứng xử chưa phù hợp, UBND phường Yên Tử đã thành lập đoàn công tác làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh, chấn chỉnh.

Chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu ý kiến của người dân và du khách, đồng thời xử lý cá nhân có phát ngôn thiếu chuẩn mực, thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng hình ảnh văn minh, thân thiện của khu du lịch Yên Tử.

Để bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn và chuyên nghiệp, phường yêu cầu công ty rà soát toàn bộ đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ; tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử; quán triệt quy tắc nơi công cộng; đồng thời thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách nhằm kịp thời khắc phục tồn tại.

Trước đó, thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh đã thành lập 8 đoàn kiểm tra việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 54 xã, phường, đặc khu.

Các đoàn do nhiều sở, ngành chủ trì, tập trung kiểm tra công tác an sinh xã hội, tiền lương thưởng Tết, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, hoạt động văn hóa – thể thao, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Qua kiểm tra bước đầu, các đoàn đánh giá địa phương triển khai nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh, chuẩn bị Tết bài bản, phân công rõ trách nhiệm. Công tác kiểm soát giá cả, nguồn cung hàng hóa được tăng cường; hoạt động trang trí, vệ sinh môi trường được thực hiện đồng loạt, góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp trước thềm năm mới.