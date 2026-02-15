Cựu tiếp viên hàng không đoạt Á quân Tình bolero: Tự hào rời vùng an toàn

Từng là tiếp viên hàng không rồi chuyển sang làm người mẫu, MC và giờ lấn sân ca hát, Quốc Trí thừa nhận bản thân là người thích khám phá. Anh tin những trải nghiệm này sẽ giúp mình trưởng thành và có thêm nhiều chất liệu phục vụ cho nghề.

Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình ở vai trò nào, Quốc Trí cho rằng với bất kỳ danh xưng, được khán giả công nhận đã là niềm hạnh phúc. “Với tôi, nghệ thuật là sự đa dạng. Tôi tin rằng dù ở bất kỳ vai trò nào, chỉ cần mình luôn hết tâm hết sức thì mọi người sẽ nhìn thấy và ủng hộ”, anh cho hay.

Quốc Trí từng là tiếp viên hàng không rồi chuyển sang làm người mẫu, MC trước khi lấn sân ca hát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 14/2, MC Quốc Trí phát hành MV Âm thanh mùa xuân. Bài hát không chỉ là món quà dành tặng khán giả trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ với năm mới mà còn là một cột mốc ý nghĩa đối với chàng cựu tiếp viên hàng không, khi anh mạnh dạn phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Ca khúc do Hamlet Trương sáng tác, mang giai điệu vui tươi, rộn ràng, ghi lại những thay đổi của đất trời, lòng người trong dịp năm mới. Về lý do kết hợp với Hamlet Trương, Quốc Trí cho biết, tại Tình bolero 2025, Hamlet Trương trong vai trò giám khảo, thường dành cho anh những lời khuyên qua từng vòng thi, nhờ vậy mà anh tự tin hơn khi chinh phục danh hiệu Á quân.

Chính từ tình cảm của đàn anh, Quốc Trí nỗ lực hoàn thành ca khúc để đáp lại sự yêu thương đó. Với chàng MC, ca khúc không đơn thuần là một dự án âm nhạc mà còn là kỷ niệm đẹp của anh và nhạc sĩ Hamlet Trương. Quốc Trí khẳng định khi ra mắt ca khúc, anh không đặt nặng chuyện thành tích mà chỉ xem là dấu ấn đẹp sau chặng hành trình của Tình bolero.

Chia sẻ thêm về kế hoạch đón Tết, Quốc Trí bày tỏ đây là dịp để anh nạp năng lượng, chuẩn bị cho chặng hành trình tiếp theo. Bên cạnh đó, Tết cũng là quãng thời gian anh dành nhiều hơn cho gia đình cũng như vạch ra những định hướng trong năm mới.

Hoàng Thư