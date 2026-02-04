Chuyên gia WGC: Đầu tư vàng năm 2026 đừng chỉ nhìn vào biến động giá

Theo báo cáo “Triển vọng thị trường Vàng 2026: Góc nhìn của WGC và định hướng cho Việt Nam” của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố, giá vàng bước vào năm 2026 sau giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vai trò bền vững trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu của WGC, nhận định sức bật của vàng trong những năm gần đây không chỉ đến từ một yếu tố, mà là sự hội tụ giữa bất ổn kinh tế vĩ mô, rủi ro chính sách và nhu cầu chiến lược.

Qua cơn tăng kỷ lục 2025, vàng bước vào năm 2026 ra sao?

Đại diện WGC cho biết, năm 2025 chứng kiến đợt tăng giá bất thường, khi vàng lập hơn 50 mức đỉnh lịch sử và ghi nhận một trong những màn tăng giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Dù triển vọng của vàng cho năm 2026 được đánh giá thận trọng hơn, WGC nhận định các động lực nền tảng hỗ trợ vàng vẫn duy trì độ vững chắc.

“Tại Việt Nam, nơi vàng vừa là kênh tài sản chủ yếu vừa là hình thức tích trữ quen thuộc, triển vọng thị trường vàng năm 2026 không nên chỉ dựa vào biến động giá ngắn hạn, mà cần tập trung đánh giá dựa trên cơ sở các yếu tố cấu trúc, rủi ro và hành vi đầu tư”, ông nói.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bước sang năm nay, theo đánh giá từ WGC, môi trường toàn cầu vẫn bị bao trùm bởi những bất ổn kéo dài, thiếu một hướng đi kinh tế rõ ràng. Tín hiệu tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn tiếp tục không đồng đều, căng thẳng địa chính trị vẫn tác động mạnh đến các thị trường, trong khi tranh luận quanh lạm phát và chính sách tiền tệ vẫn chưa ngã ngũ.

Mặc dù các thị trường tài chính thường nỗ lực phản ánh sự ổn định vào giá, WGC lưu ý rằng chênh lệch trong các chỉ số kinh tế vĩ mô cùng với xu hướng phân mảnh địa - kinh tế dai dẳng cho thấy khả năng biến động cao hơn.

Bối cảnh này đặc biệt quan trọng với vàng, bởi chính sự bất ổn là yếu tố thúc đẩy nhu cầu. Khi niềm tin vào các dự báo suy yếu, nhà đầu tư thường ưu tiên những tài sản có khả năng bảo toàn sức mua và duy trì sự ổn định cho danh mục đầu tư.

WGC nhận định một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến vàng trong năm nay sẽ là định hướng của chính sách tiền tệ toàn cầu. Theo WGC, kỳ vọng về lãi suất vẫn biến động mạnh. Lo ngại tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế lớn song hành với nguy cơ lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến.

Nhu cầu đầu tư vẫn là yếu tố then chốt

Nhu cầu đầu tư được đánh giá là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của vàng trong năm 2025. WGC dự báo đây sẽ tiếp tục là động lực then chốt trong năm 2026.

Theo dữ liệu của WGC, các nhà đầu tư trên toàn cầu đã gia tăng nắm giữ vàng trước lo ngại về thị trường chứng khoán quá phụ thuộc vào một số cổ phiếu lớn, trước rủi ro địa chính trị trong khi trái phiếu ngày càng hạn chế trong việc giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục.

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dòng đầu tư vào vàng, phản ánh tính dễ tiếp cận và thanh khoản của vàng như một tài sản đầu tư.

Mặc dù dòng vốn có thể suy giảm sau một năm tăng trưởng mạnh, WGC lưu ý rằng vàng vẫn giữ vai trò là công cụ đa dạng hóa danh mục, đặc biệt trong bối cảnh các mối tương quan truyền thống giữa các loại tài sản trở nên kém tin cậy.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, xu hướng đầu tư toàn cầu này củng cố vai trò của vàng vượt lên trên yếu tố đầu cơ ngắn hạn. Vàng tiếp tục là công cụ phòng ngừa rủi ro trước những biến động của thị trường và tỷ giá, những đặc điểm rất phù hợp với các nền kinh tế mở và mới nổi.

Nhu cầu của khối ngân hàng Trung ương đã trở thành một động lực mang tính cấu trúc của thị trường vàng trong những năm gần đây. WGC nhấn mạnh nhiều ngân hàng Trung ương, đặc biệt ở các thị trường mới nổi, đã tiếp tục tăng dự trữ vàng như một phần trong chiến lược đa dạng hóa tài sản tổng thể.

Xu hướng này phản ánh nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng USD và tăng tính bền vững của dự trữ trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh. Mặc dù hoạt động mua vàng của khối ngân hàng Trung ương chịu tác động chủ yếu từ chính sách hơn là tín hiệu giá, sự bền bỉ của xu hướng này vẫn tạo thành điểm tựa dài hạn cho giá vàng.

Đối với Việt Nam, sự dịch chuyển toàn cầu này khẳng định vai trò của vàng không chỉ như là một tài sản đầu tư cá nhân, mà còn là một thành phần chiến lược trong việc duy trì ổn định tài chính ở cấp độ quốc tế.

Nghiên cứu của WGC khẳng định triển vọng thị trường vàng năm 2026 không xoay quanh một câu chuyện chủ đạo duy nhất, mà là sự đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và kìm hãm. "Vàng có thể không lặp lại đà tăng mạnh như năm 2025, nhưng các động lực củng cố vai trò của vàng vẫn duy trì vững chắc", báo cáo nêu.

Đối với các nhà đầu tư và hộ gia đình Việt Nam, thông điệp chính không nằm ở dự đoán thị trường, mà ở cách định vị danh mục đầu tư. Vàng tiếp tục mang lại sự đa dạng hóa, tính thanh khoản và khả năng phòng ngừa trước những biến động mạnh, trong một thế giới nơi biến động bất ngờ ngày càng diễn ra thường xuyên.

“Giá trị của vàng nằm ở khả năng duy trì ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Năm 2026, đặc điểm này vẫn đặc biệt quan trọng. Trong một kỷ nguyên đầy bất ổn, vàng tiếp tục giữ vững vị thế là tài sản ổn định trong danh mục đầu tư và là tài sản lưu trữ giá trị đáng tin cậy đối với Việt Nam”, WGC nêu.