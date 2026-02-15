Bán vốn công ty, Hannah Olala lên tiếng về nghi vấn lừa đảo, bán hàng giả

Mới đây, Marico South-East Asia Corporation (MSEA), công ty con thuộc sở hữu 100% của Marico Limited - tập đoàn đến từ Ấn Độ vừa thông báo đã ký kết các thỏa thuận chính thức để mua lại 75% cổ phần của Công ty cổ phần Skinetiq - doanh nghiệp do bà Hannah Nguyễn (Hannah Olala) đồng sáng lập.

Với định giá vốn chủ sở hữu Skinetiq khoảng 350 crore Rupee (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng), giá trị thương vụ ước khoảng 750 tỷ đồng.

Trên trang Facebook cá nhân sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi Hannah Olala bất ngờ lên tiếng chia sẻ về quyết định bán cổ phần công ty dù thương hiệu vẫn tăng trưởng tích cực.

Trước những ý kiến tiêu cực như "rửa tiền", "lừa đảo" hay "bán hàng giả" sau thông tin Skinetiq bán cổ phần cho Tập đoàn Marico, TikToker Hannah Olala khẳng định đây là thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) minh bạch, trải qua hơn 6 tháng thẩm định nghiêm ngặt bởi các đơn vị luật và kiểm toán quốc tế.

Theo cô, để được một tập đoàn lớn đầu tư, doanh nghiệp phải chứng minh được tiềm năng tăng trưởng, hệ thống sổ sách rõ ràng, sản phẩm chất lượng, vận hành chuyên nghiệp và chiến lược phát triển bền vững.

TikToker này nhấn mạnh việc start-up được mua lại không chỉ là “chốt lời” mà là minh chứng cho giá trị thực đã xây dựng, đồng thời khẳng định kinh doanh chân chính phải dựa trên chất lượng và sự minh bạch lâu dài.

Marico Limited thông qua công ty con đã chính thức mua lại 75% cổ phần của Công ty cổ phần Skinetiq (Ảnh: VCCI News).

Cô cho biết thêm từ năm 2019 đã cùng lúc điều hành nhiều mảng kinh doanh, gồm social commerce (mô hình bán hàng qua mạng xã hội, kết hợp nội dung, livestream - PV), phân phối mỹ phẩm, phòng khám da liễu và sáng tạo nội dung khiến cô gặp áp lực lớn. Năm 2020, cô cùng đối tác thành lập Skinetiq, phát triển các thương hiệu như Candid và phân phối AHC, Murad.

Sau 6 năm, khi công ty tăng trưởng tốt, cô lựa chọn tìm đối tác chuyên nghiệp để thương hiệu tiếp tục mở rộng, đồng thời tập trung hơn cho mảng social commerce và livestream. Theo Hannah Olala, hoạt động sản phẩm, vận hành và nhân sự của công ty trong thời gian tới cơ bản không thay đổi.

Skinetiq được thành lập vào năm 2020 bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn. Theo MSEA, Skinetiq là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng (D2C), với thương hiệu mỹ phẩm tự phát triển tên Candid.

Ngoài ra, đơn vị này còn phân phối độc quyền thương hiệu Murad tại Việt Nam. Năm 2025, Skinetiq công bố doanh thu hơn 430 tỷ đồng, duy trì lãi trước thuế trung bình trên 20%.

Hannah Olala (tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) được biết đến là một vlogger nổi tiếng trong ngành làm đẹp với 1,9 triệu lượt theo dõi trên TikTok và 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook.

Sau khi từ Mỹ về Việt Nam vào năm 2011, Hannah bắt đầu xây dựng sự nghiệp và trực tiếp bán hàng trên các nền tảng. Cô từng giới thiệu bản thân có nhiều năm làm việc trong ngành mỹ phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thông qua một công ty phân phối do cô làm chủ.

Tuy nhiên, trong quá trình livestream bán hàng, TikToker này không ít lần vướng phải lùm xùm. Chẳng hạn gần nhất hồi tháng 10/2025, khách hàng phát hiện “vật thể lạ” trong bông tẩy trang được mua trên livestream của Hannah Olala vào ngày 8/8.

Sau tranh cãi quanh vụ bông tẩy trang có “vật thể lạ” được mua trên livestream, tháng 11/2025, Hannah Olala công bố kết luận từ nhãn hàng, khẳng định sự việc không phát sinh trong khâu sản xuất. Nữ doanh nhân phủ nhận việc bịa đặt, cho biết lên tiếng nhằm làm rõ thông tin và khép lại ồn ào.