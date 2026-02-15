Dòng tiền đầu cơ từ Trung Quốc là "bàn tay vô hình" thao túng giá vàng?

Giá vàng thế giới từng vọt lên mức kỷ lục 5.594 USD/ounce vào ngày 29/1, trước khi lao dốc gần 10% chỉ sau một ngày - mức giảm mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, theo CNBC. Từ đó đến nay, giá vàng chật vật giữ mốc 5.000 USD/ounce và trong phiên 12/2 đã tiếp tục xuyên thủng ngưỡng quan trọng này sau khi giảm hơn 3%.

Trong khi các yếu tố vĩ mô như kỳ vọng lãi suất Mỹ hay căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng, nhiều chuyên gia cho rằng lực đẩy thực sự đến từ dòng tiền Trung Quốc - cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức - thông qua hợp đồng tương lai, ETF và vàng vật chất.

Theo bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS Pamp, Trung Quốc đang là "động lực chính" dẫn dắt biến động lần này. Dữ liệu từ Capital Economics cho thấy lượng vàng do các quỹ ETF Trung Quốc nắm giữ đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2025, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai cũng bùng nổ.

Ngay cả Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cũng nhận định biến động gia tăng xuất phát từ hoạt động "bất thường" tại Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, ông cho biết các yêu cầu ký quỹ đang được siết chặt và cho rằng vàng hiện mang đặc điểm của một tài sản bị đầu cơ mạnh.

Những thỏi vàng được xếp chồng lên nhau (Ảnh: Bloomberg).

Ông Hamad Hussain, kinh tế gia tại Capital Economics, cảnh báo mức độ sử dụng đòn bẩy trên thị trường vàng Trung Quốc có dấu hiệu gia tăng và yếu tố này có thể khuếch đại biến động giá.

"Việc sử dụng đòn bẩy và hợp đồng tương lai để đầu tư vàng không phải là hành vi điển hình của một người tìm kiếm tài sản trú ẩn", ông Hussain nhận định, đồng thời cảnh báo nguy cơ hình thành "bong bóng đầu cơ".

Sự tham gia ngày càng sâu của nhà đầu tư Trung Quốc không chỉ phản ánh động cơ đầu cơ ngắn hạn, mà còn gắn với những yếu tố cấu trúc dài hạn.

Theo ông Xing Zhaopeng, chiến lược gia tại ANZ Research, cơ hội đầu tư của người dân Trung Quốc khá hạn chế, chủ yếu xoay quanh bất động sản và tiền gửi ngân hàng. Khi thị trường nhà ở suy yếu và lãi suất tiền gửi duy trì quanh 1%, vàng trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn.

Hiện vàng chỉ chiếm khoảng 1% tổng tài sản hộ gia đình Trung Quốc, nhưng ANZ dự báo tỷ lệ này có thể tăng lên 5% trong tương lai gần nếu bất động sản chưa hồi phục và lãi suất vẫn ở mức thấp. "Nhiều người xem vàng như một hình thức bảo hiểm", ông Xing nói.

Ở cấp độ quốc gia, xu hướng tăng mua vàng cũng gắn với chiến lược giảm phụ thuộc USD. Ông Shaun Rein, nhà sáng lập China Market Research Group, cho rằng cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn chính phủ Trung Quốc đều đang tìm kiếm kênh trú ẩn và sinh lời thay thế trong bối cảnh môi trường tài chính toàn cầu biến động.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm còn 682 tỷ USD vào tháng 11 năm ngoái, thấp hơn 11% so với cùng kỳ và chỉ bằng một nửa mức đỉnh năm 2013. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng liên tục 15 tháng tính đến tháng 1, với tổng lượng ước tính khoảng 2.300 tấn.